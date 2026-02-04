Databricks maakt serverless Postgress-dienst Lakebase beschikbaar

Databricks heeft vandaag de algemene beschikbaarheid van Lakebase op AWS aangekondigd, een nieuwe databasearchitectuur die compute en storage scheidt. De beheerde serverless Postgres-service moet organisaties helpen sneller te bouwen zonder zich zorgen te maken over infrastructuurbeheer.

Wanneer databases compute en storage aan elkaar koppelen, moet elke query gebruikmaken van dezelfde CPU- en geheugenresources. Dat kan ervoor zorgen dat één zware query alle andere operaties beïnvloedt. Door compute en storage te scheiden, schalen resources automatisch mee met de werkelijke belasting. Wanneer er geen activiteit is, schakelt het systeem helemaal uit. Dat bespaart kosten en voorkomt dat teams onnodige infrastructuur draaien.

Een opvallende functie is instant database branching. Ontwikkelaars kunnen hierdoor in enkele seconden geïsoleerde kopieën van productiedata maken zonder de onderliggende data daadwerkelijk te kopiëren. Dat maakt het mogelijk om veilig te testen tegen realistische datasets zonder risico voor de live omgeving.

Point-in-time recovery biedt bovendien bescherming tegen onbedoelde verwijderingen of bugs. Organisaties kunnen de databasestatus herstellen naar een specifieke milliseconde binnen een configureerbare retentieperiode. Automatische backups draaien op de achtergrond.

De integratie met Unity Catalog zorgt voor uniforme toegangscontrole en auditing over het hele Databricks-platform. Sync-tabellen houden operationele data en historische lakehouse-context gesynchroniseerd zonder dat teams fragiele datapipelines hoeven te onderhouden.

Postgres 17 en schaalbaarheid tot 8TB

Met de algemene beschikbaarheid ondersteunt Lakebase nu Postgres 17, inclusief de nieuwste verbeteringen en extensies. Ook Postgres 16 blijft ondersteund. De opslagcapaciteit per instance is opgeschaald naar 8TB, waardoor grotere applicatieworkloads mogelijk worden.

Databricks richt zich met Lakebase ook op AI-agents en apps. Applicaties draaien direct op het Databricks-platform en delen governance, security en de datafundering die al wordt gebruikt voor analytics en AI. Dat elimineert gesegmenteerde databases, aparte toegangscontroles en datapipelines om alles gesynchroniseerd te houden.

Vanaf vandaag is Lakebase beschikbaar voor workloads in geselecteerde AWS-regio’s. Op Azure draait het in bèta in bepaalde regio’s. Databricks plant de algemene beschikbaarheid op Azure binnen enkele maanden en op Google Cloud later dit jaar. Compliance-certificeringen zoals SOC2 en HIPAA staan gepland voor begin 2026.

