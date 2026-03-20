xAI stuurt engineers naar bedrijven in strijd met OpenAI en Anthropic

xAI stuurt engineers rechtstreeks naar de kantoren van potentiële klanten om de bedrijven los te weken van OpenAI en Anthropic. De aanpak leverde al een eerste contract op: betalingsbedrijf Shift4 Payments stapt over van ChatGPT naar Grok na directe samenwerking met een xAI-team eind 2025.

Dat meldt Bloomberg. Elon Musks xAI stuurt engineers rechtstreeks naar kantoren van potentiële zakelijke klanten. Het doel: bedrijven losweken van OpenAI en Anthropic. De strategie werpt vruchten af. Betalingsbedrijf Shift4 Payments stapt over van ChatGPT naar Grok, nadat een xAI-team eind 2025 bij het bedrijf aan de slag ging met een reeks concrete problemen. Dat bevestigt Shift4-CEO Taylor Lauber.

Het xAI-team bekeek hoe het bedrijf beter inzicht kon krijgen in de gezondheid van zijn klantenbestand en waarom gebruikers het platform verlaten. Het resultaat: een miljoencontract waarbij Shift4 Grok dagelijks inzet én gebruikt voor klantsentimentsanalyse.

Grok vervangt ChatGPT bij Shift4

Shift4 schakelt Grok in voor dagelijks gebruik én voor klantanalyse, maar behoudt Anthropics Claude voor coderen, aldus Lauber. Opvallend genoeg is het de toegang tot sociale data die de doorslag geeft. “Wat het platform van xAI uniek maakte, waren de sociale signalen die ze van X zelf konden verzamelen,” zegt Lauber, verwijzend naar het sociale netwerk van Musk dat data levert aan Grok. “We gaan de komende drie maanden in 15 landen van start en we zouden niet kunnen uitbreiden zonder de AI-tools.”

xAI hanteert eenzelfde aanpak bij andere organisaties. Zo hielp het bedrijf eerder de klantenservice van Starlink te automatiseren. Tegelijkertijd ondernemen ook OpenAI en Anthropic stappen om engineers bij potentiële klanten in te zetten en de adoptie van hun software te versnellen. OpenAI werkt daarnaast samen met private equity-firma’s om een zogeheten ‘deployment arm’ op te bouwen.

Een bewogen begin van het jaar

De zakelijke opmars van xAI komt na een moeizame periode. Begin 2026 verliet een aantal medeoprichters het bedrijf en Grok veroorzaakte wereldwijde ophef doordat het niet-consensuele expliciete beelden genereerde. Eerder, in januari 2026, lanceerde xAI Grok Business en Grok Enterprise, versies met uitgebreidere security en privacyopties voor zakelijke gebruikers.

Verder bouwt xAI ook zijn inkomsten uit. Volgens Bloomberg was het bedrijf op koers voor zo’n 500 miljoen dollar omzet in 2025, met een verwachte stijging naar 2 miljard dollar in 2026. Voor veel van zijn drie jaar durende bestaan waren de klanten van xAI voornamelijk andere Musk-bedrijven en overheidsinstanties. Met de Shift4-deal zet xAI een concrete stap naar een bredere zakelijke klantenbasis.

