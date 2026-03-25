Fivetran doneert SQLMesh aan Linux Foundation

Fivetran draagt SQLMesh, zijn open source framework voor datatransformatie, over aan de Linux Foundation. Het project wordt beheerd via een open community-model, met zes founding members die de ontwikkeling ondersteunen. SQLMesh werd in 2025 verkregen via de overname van Tobiko Data en helpt datateams bij het beheren van complexe SQL-transformaties.

Benzinga, CloudKitchens, Harness, Infinite Lambda, Jump AI en Minerva sluiten zich aan bij het project. SQLMesh stelt datateams in staat om SQL-gebaseerde transformaties te definiëren, testen en uitrollen, met ingebouwde betrouwbaarheid en automatisering. Het framework is bedoeld voor organisaties die complexe analytics- en AI-workloads beheren en meer controle willen over hoe datatransformaties worden ontwikkeld en ingezet.

Van Tobiko Data naar Linux Foundation

SQLMesh werd oorspronkelijk ontwikkeld door het team van Tobiko Data. Fivetran nam Tobiko Data in 2025 over om zijn dataplatform te versterken met geavanceerde transformatiemogelijkheden en snellere, AI-klare datapipelines. Door SQLMesh onder te brengen bij de Linux Foundation geeft Fivetran de regie over de toekomstige ontwikkeling over aan een open community-model.

De bijdrage past binnen Fivetran’s aanpak rondom Open Data Infrastructure (ODI): een op standaarden gebaseerde methode die organisaties controle geeft over data, kosten en architectuurflexibiliteit. SQLMesh biedt daarbinnen een Plan/Apply-workflow vergelijkbaar met Terraform, waarmee teams transformaties gecontroleerd kunnen plannen en uitvoeren.

De broncode en documentatie van SQLMesh blijven beschikbaar op GitHub.