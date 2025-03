Claude 3.7 Sonnet beschikbaar binnen Databricks

Anthropic Claude 3.7 Sonnet is nu beschikbaar binnen Databricks op AWS, Azure en GCP. Dit maakt het mogelijk om het model te gebruiken zonder aparte installatie of configuratie.

Claude 3.7 Sonnet biedt ondersteuning voor redeneer- en planningsopdrachten en is gericht op het uitvoeren van taken waarbij meerdere stappen en contextuele informatie nodig zijn. De integratie met Databricks biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om het model te gebruiken in SQL, Notebooks en Workflows, zonder dat eigen infrastructuur nodig is.

Inzicht in tussenliggende denkstappen

Claude 3.7 is het meest recente model van Anthropic en is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een transparant en controleerbaar redeneerproces belangrijk is. Het model maakt gebruik van een hybride benadering waarbij gebruikers invloed kunnen uitoefenen op de verwerkingstijd en inzicht krijgen in de tussenliggende denkstappen. Dat maakt het geschikt voor situaties waarin betrouwbaarheid en herleidbaarheid van belang zijn.

Het model is getest op onder andere TAU-bench. Dit is een benchmark die AI-agenten evalueert op realistische taken met gebruikersinteractie en het gebruik van externe tools. Claude scoorde hierin goed, mede dankzij de mogelijkheid om met verschillende invoerbronnen en API’s te werken.

Via Mosaic AI in Databricks is Claude beschikbaar met logging, toezicht en automatische detectie van gevoelige gegevens. Zodoende kan het model ook in omgevingen met strengere eisen aan datagebruik ingezet worden. Bedrijven kunnen Claude gebruiken voor het bouwen van AI-agenten die werken met hun eigen data, waarbij controle en observatie mogelijk blijft binnen het bestaande platform.

Integratie in bestaande processen

Ontwikkelaars kunnen Claude combineren met andere onderdelen van het Databricks-ecosysteem. Het model kan worden gebruikt voor batch-inferentie via SQL. Er is ondersteuning voor schaalbare verwerking zonder dat men servers hoeft te beheren. Claude sluit aan op de bestaande Databricks-tools, zodat het geïntegreerd kan worden in bestaande werkprocessen. Claude 3.7 Sonnet is beschikbaar via Mosaic AI Playground en Model Serving.