Databricks neemt Neon over: serverless Postgres-database voor AI-agents

De technologie van Neon kan een Postgres-instance in minder dan 500 milliseconden opstarten, wat cruciaal is voor de snelle werkwijze van AI-agents.

De officiële aankondiging van de overname volgt een week na eerdere berichten dat Databricks in vergevorderde gesprekken zou zijn om Neon over te nemen voor meer dan een miljard dollar. Deze deal past binnen de strategie van Databricks om zijn AI-capaciteiten uit te breiden via overnames.

Volgens Nikita Shamgunov, CEO van Neon, begon het bedrijf vier jaar geleden met de ambitie om de beste Postgres-oplossing voor de cloud te bouwen. Door de overname kan Neon deze missie versnellen met de steun van Databricks. Voor Databricks vormt de technologie een troef om traditionele database-beperkingen aan te pakken.

De serverless architectuur van Neon biedt drie belangrijke voordelen. Ten eerste kunnen ontwikkelaars binnen 500 milliseconden een volledig geïsoleerde Postgres-database opstarten. Ten tweede maakt de volledige scheiding tussen compute en storage de kosten proportioneel aan het daadwerkelijke gebruik. Tot slot is de oplossing volledig compatibel met het bestaande Postgres-ecosysteem.

Visie op database-architectuur

De gecombineerde visie van Databricks en Neon richt zich op het doorbreken van traditionele database-beperkingen. Conventionele databases vereisen dat rekenkracht en opslag altijd tegelijk worden opgeschaald, wat inefficiënt is voor AI-workloads. De volledige scheiding tussen compute en storage die Neon biedt, sluit beter aan bij de behoeften van moderne AI-applicaties.

De integratie van Neons serverless Postgres-architectuur met het Databricks Data Intelligence Platform zal ontwikkelteams helpen om efficiëntere AI-agentsystemen te bouwen. Dit moet prestatieknelpunten voorkomen bij duizenden gelijktijdig draaiende agents, de infrastructuur vereenvoudigen en kosten verlagen.

Het team van Neon zal na afronding van de overname aansluiten bij Databricks. De geplande overname is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor afronding, waaronder eventuele goedkeuringen van toezichthouders.

