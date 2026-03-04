Accenture koopt Ookla: Speedtest en DownDetector krijgen nieuwe eigenaar

Voor 1,2 miljard dollar moet Ookla deel worden van Accenture. Als toezichthouders de deal door laten gaan, krijgen onder meer Speedtest en DownDetector (en het Nederlandstalige DownDetector) een nieuwe eigenaar. Als grootste adviesbureau van netwerkoperators is de aankoop voor de hand liggend, maar alternatieve diensten zullen garen spinnen bij het nieuws.

Met de overname wil Accenture meer netwerkdata kunnen leveren aan klanten, zodat die inzicht krijgen in de prestaties van netwerken waarvan ze afhankelijk zijn. Het Accenture-persbericht noemt AI-gedreven benchmarking, incidentdetectie en optimalisatie van 5G- en wifi-netwerken als toepassingen. Ookla’s platform verwerkt maandelijks meer dan 250 miljoen tests, onder meer via Ekahau en RootMetrics. Ekahau richt zich op het optimaliseren van Wi-Fi-netwerken, terwijl RootMetrics de prestaties van mobiele netwerken meet. Voor Accenture zijn het aanknopingspunten genoeg om operators van in-house oplossingen te voorzien; voor klanten zal de afhankelijkheid van deze consultingfirma kunnen toenemen.

Alternatieven alom

Accenture deed al aan netwerkmetingen via umlaut, een divisie die benchmarks uitvoert voor mobiele providers. Het is mogelijk dat die groep nu zal integreren met Ookla, hoewel daar geen uitspraken over zijn gedaan. De vraag is vooral of de consumentenrichting van DownDetector (AlleStoringen) overeind blijft. Daarbuiten speelt tevens mee dat er genoeg alternatieven bestaan als de dienst aan functionaliteit inlevert door een focus op integratie met Accenture-dienstverlening.

Aangezien de informatie van dergelijke diensten crowdsourced is (net als geldt voor RootMetrics), is adoptie cruciaal voor de kwaliteit van de dienst. Alternatieve sites zoals Is It Down Right Now en Down For Everyone Or Just Me zijn directe equivalenten van DownDetector/AlleStoringen, maar bevatten aanzienlijk lagere bezoekerscijfers. Tientallen miljoenen meldingen arriveren exclusief bij DownDetector; doorgaans zullen bezoekers niet meerdere sites aanklikken bij een storing buiten die site en wellicht de statuspagina van de dienst in kwestie.

Voor organisaties zijn er genoeg lichtgewicht oplossingen zoals UptimeRobot om zelf te controleren of hun diensten beschikbaar zijn, maar ook voor hen geldt dat DownDetector de meest eenvoudige en populaire oplossing is om gebruikersmeldingen via een neutrale bron te controleren.

De speedtest-strijd

Een andere populaire Ookla-dienst is Speedtest, maar daar is al geruime tijd kritiek op. Zo zou de dienst “bevooroordeeld” zijn en bepaalde diensten voortrekken, maar gebruikers melden geen structurele diensten die bijvoorbeeld beter uit de test komen dan werkelijk het geval is. Er zijn wel meer dan genoeg alternatieven. Google zelf biedt een eigen snelheidstest via de zoekmachine, maar andere oplossingen zoals Cloudflare, Spartyfish en LibreSpeed zijn er ook. De interface van laatstgenoemde is op zijn zachtst gezegd spartaans te noemen en bevat minder details over de verbinding, maar dat komt ook uit de belofte dat het minder data oplepelt van de eindgebruiker dan Ookla.

Er zijn meer dan genoeg kapers op de kust voor Ookla-diensten om bij een Accenture-overname adoptiegroei te zien. Voor het consultancybedrijf is het wellicht niet al te zorgwekkend, wetende dat het zich richt op zakelijke klanten met andere data voorhanden dan de crowdsourced informatie van bekende online tools.

