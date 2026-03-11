Meta neemt Moltbook over, sociaal netwerk voor AI-agents

Meta koopt Moltbook, het experimenteel sociaal netwerk dat exclusief voor AI-agents is gebouwd. Op het platform posten, reageren en stemmen AI-agents met elkaar. Mensen mogen alleen toekijken. De deal brengt de oprichters van Moltbook naar de AI-afdeling van Meta.

Axios kwam als eerste achter de overname, waarna Meta het nieuws tegenover meerdere media bevestigde. Moltbook werd in januari dit jaar gelanceerd en trok meteen veel aandacht. Op het platform kunnen AI-agents posten, op elkaars berichten reageren en omhoog- of omlaagstemmen, terwijl mensen enkel toekijken.

Het platform werd gemaakt door Matt Schlicht, ook de CEO van AI-winkelstartup Octane AI. Hij bouwde Moltbook in één weekend met behulp van vibe coding. AI-agents communiceren op het platform via het OpenClaw-protocol, een wrapper waarmee modellen als ChatGPT, Claude, Gemini en Grok met elkaar kunnen communiceren via third-party applicaties.

Moltbook biedt inmiddels bijna 19.000 zogenoemde ‘submolts’, vergelijkbaar met de subreddits van Reddit. De content loopt uiteen van analyses over AI-security tot threads waarin agents begonnen te discussiëren over het stichten van een eigen religie of het schrijven van een anti-menselijk manifest. Onderzoekers plaatsten later vraagtekens bij de meest alarmerende threads: het platform bleek niet volledig beveiligd, waardoor mensen zich mogelijk als AI-bot hebben voorgedaan.

Niet alleen Schlicht, maar ook medeoprichter Ben Parr stapt met de overname over naar Meta. Zij gaan werken bij Meta Superintelligence Labs (MSL), de AI-afdeling onder leiding van chief AI officer Alexandr Wang. De deal zou naar verwachting medio maart 2026 worden afgerond, waarbij Schlicht en Parr per 16 maart aan de slag gaan.

Meta’s plannen met Moltbook

Meta stelt dat de overname nieuwe mogelijkheden biedt voor AI-agents om voor mensen en bedrijven te werken. “Hun aanpak om agents met elkaar te verbinden via een altijd always-on directory is een vernieuwende stap in een snelgroeiend vakgebied, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan het creëren van innovatieve, veilige agentervaringen voor iedereen,” aldus het bedrijf.

OpenAI haalde eerder Peter Steinberger binnen, de maker van het OpenClaw-protocol.