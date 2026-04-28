SAS komt met op maat gemaakte AI-agents: van fabriek tot finance

SAS presenteert op zijn jaarlijkse SAS Innovate-conferentie een reeks nieuwe AI-agents en industry accelerators. Het vlaggenschip is de SAS Supply Chain Agent, die supply and operations planning continu automatiseert.

De meeste organisaties voeren supply and operations planning (S&OP) hooguit één keer per maand uit. Het is een arbeidsintensief proces waarbij medewerkers van meerdere afdelingen dagen lang in spreadsheets werken om de komende zes tot twaalf maanden aan voorraadbeheer te plannen. SAS wil dat patroon doorbreken.

Op SAS Innovate, het jaarlijkse data- en AI-congres van het bedrijf, kondigt SAS de SAS Supply Chain Agent aan. De agent is beschikbaar in private preview en rolt binnenkort uit naar enterprises wereldwijd. Het is één van de nieuwe toevoegingen aan het portfolio van industry accelerators dat SAS financiert vanuit zijn eerder aangekondigde investering van één miljard dollar in branchespecifieke AI-oplossingen.

Continu plannen in plaats van één keer per maand

De SAS Supply Chain Agent draait continu om vraag, aanbod en operaties in balans te houden. Gebruikers kunnen scenario’s simuleren, bijvoorbeeld een vraagdaling van 15 procent, en krijgen stap voor stap uitleg over hoe de agent tot zijn aanbevelingen komt. Dat maakt het systeem navolgbaar. Via een chat-interface kunnen medewerkers op elk moment vragen stellen en knelpunten onderzoeken, ook buiten de normale planningsperiode.

Vorig jaar tijdens Innovate lanceerde het bedrijf een reeks kant-en-klare branchemodellen, onder meer voor supply chain optimalisatie, fraudedetectie en de publieke sector.

Meer dan supply chain: fraud, veiligheid en digital twins

Naast de Supply Chain Agent toont SAS een breder portfolio. De digital twin-technologie, waarbij industriële omgevingen worden nagebouwd in Epic Games’ Unreal Engine, werd gepresenteerd op SAS Innovate 2025. Een fabrikant van medische hulpmiddelen gebruikt de technologie nu om knelpunten in het sterilisatieproces op te sporen en te verhelpen.

SAS Worker Safety combineert digital twins, synthetische data en computer vision om werknemersveiligheid te bewaken. Eenmaal getraind, worden de modellen ingezet op camerasystemen binnen fabrieken voor realtime waarschuwingen bij onjuist gedragen beschermingsmiddelen.

Voor de financiële sector biedt SAS Fraud Decisioning for Payments realtime fraudedetectie. De modellen zijn getraind op data van grote internationale financiële instellingen, over uiteenlopende fraudevormen als creditcardfraude, geldautomaatfraude en digitale-walletfraude.

“Wanneer organisaties zijn aangewezen op het aan elkaar knopen van ad-hoc AI-frameworks en -experimenten, slagen ze er vaak niet in het concurrentievoordeel te behalen waarnaar ze op zoek zijn wanneer ze in AI investeren”, zegt Manisha Khanna, Global Market Strategy Lead Applied AI bij SAS. Het bedrijf positioneert zijn industry accelerators als alternatief: productieklare agents en modellen die werken op data die klanten al in huis hebben.