Snowflake CoWork krijgt AI-upgrades voor kenniswerkers

Snowflake kondigt een reeks updates aan voor CoWork (voorheen Snowflake Intelligence). De persoonlijke AI-agent voor kenniswerkers krijgt nieuwe functies zoals Cortex Sense, Deep Research en User Memory. Daarnaast introduceert Snowflake Cortex Training voor het fine-tunen van eigen AI-modellen op bedrijfsdata.

CoWork groeit uit tot wat Snowflake omschrijft als de persoonlijke agent voor kenniswerkers, die data, context en acties in één omgeving samenvoegt. “CoWork biedt elke medewerker een persoonlijke agent om slimmer te werken met hun business data en -tools, zodat ze inzichten kunnen verkrijgen, actie kunnen ondernemen en kunnen samenwerken op één plek, allemaal binnen een veilige, gecontroleerde omgeving die ze vertrouwen”, aldus Christian Kleinerman, EVP of Product bij Snowflake.

Met CoWork introduceert Snowflake de Cortex Sense laag die automatisch bedrijfsdata, zakelijke definities en operationele kennis samenbrengt voor AI-agents. Cortex Sense werkt zowel voor CoWork als voor CoCo, de coding agent van Snowflake, en levert prebuilt plugins voor rollen als finance en sales. Daarmee kunnen bedrijven production-ready agents inzetten zonder die context elke keer opnieuw op te bouwen.

Voor complexe analyses biedt Deep Research multi-step reasoning over zowel gestructureerde als ongestructureerde bedrijfsdata. Snowflake claimt dat de onderliggende agent swarm-architectuur single-agent systemen met meer dan een derde overtreft op het eigen Hybrid Deep Research Benchmark.

Daarnaast leert CoWork via User Memory continu van individueel gebruikersgedrag. Gebruikers kunnen taken inplannen en via tools als Gmail of Slack acties ontvangen die zijn afgestemd op hun rol. Nieuw zijn ook een iOS-app voor CoWork, een Slackbot en een Microsoft Excel-extensie.

Cortex Training: eigen modellen trainen waar de data al staat

Naast de CoWork-updates lanceert Snowflake Cortex Training. Daarmee kunnen organisaties open-weight foundation models, zoals modellen uit de Qwen- of Mistral-familie, fine-tunen op hun eigen data, zonder GPU-infrastructuur zelf te beheren of data te verplaatsen naar externe omgevingen. Volgens eerste klantbeoordelingen is het mogelijk om voor hetzelfde GPU-budget tot twee keer zoveel trainingsruns uit te voeren.

Snowflake geeft klanten ook meer keuzevrijheid in AI-modellen via Cortex AI. Naast bestaande aanbieders als Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Mistral en DeepSeek voegt Snowflake daar nu ook modellen van SpaceXAI aan toe. Ruim 13.900 klanten vertrouwen Snowflake al met hun data.

Tip: Snowflake Intelligence laat gebruikers data agents bouwen