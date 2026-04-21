Snowflake Intelligence en Cortex Code groeien uit tot agentic AI-controlelaag

Snowflake kondigt updates aan voor Snowflake Intelligence en Cortex Code. De tools moeten samen fungeren als controlelaag voor de ‘Agentic Enterprise’. Snowflake Intelligence krijgt personalisatie, MCP-integraties en deep research. Cortex Code breidt uit naar meer datasystemen en ontwikkelomgevingen.

Snowflake kondigt vandaag significante updates aan voor Snowflake Intelligence en Cortex Code. Samen vormen ze wat het bedrijf de ‘Control Plane voor de Agentic Enterprise’ noemt. Dit is een centrale laag waarmee organisaties data, tools en AI-agents met elkaar verbinden.

Snowflake Intelligence als persoonlijke werkagent

Snowflake Intelligence groeit uit tot een persoonlijke werkagent voor zakelijke gebruikers. De tool leert van individueel gebruikersgedrag en personaliseert antwoorden op basis van eerder werk. Nieuw zijn Skills, waarmee gebruikers workflows in gewone taal beschrijven. Denk aan het automatisch opstellen van presentaties of het versturen van follow-ups. Snowflake voert die taken vervolgens zelfstandig uit.

Nieuwe MCP-connectors verbinden Snowflake Intelligence direct met Gmail, Google Calendar, Jira, Salesforce en Slack. Daarbij komt een iOS-app waarmee gebruikers onderweg analyses kunnen opvragen. Met de functie ‘deep research’ beantwoordt Snowflake Intelligence complexe vragen via een agentic architectuur die zowel gestructureerde als ongestructureerde data combineert.

“Snowflake biedt klanten één centrale plek om hun data samen te brengen, de systemen waarop ze vertrouwen te koppelen en AI in te zetten om teams daadwerkelijk te helpen bij hun werk,” zegt Baris Gultekin, VP of AI bij Snowflake.

Cortex Code nu beschikbaar op bredere datastack

Cortex Code werd in februari 2026 gelanceerd als AI-codeeragent voor de enterprise-datastack. Sindsdien gebruikt meer dan 50 procent van de Snowflake-klanten de tool actief. Nu breidt Cortex Code zijn ondersteuning uit naar de externe datasystemen AWS Glue, Databricks en Postgres.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars toegang tot Cortex Code via een VS Code-extensie en een Claude Code-plugin, zodat ze vanuit hun eigen ontwikkelomgeving kunnen werken. Een nieuwe Agent SDK met Python- en TypeScript-ondersteuning maakt het mogelijk Cortex Code te integreren in eigen applicaties. Via Cortex Code Sandboxes in Snowsight kunnen gebruikers complete workflows uitvoeren zonder lokale installatie.

Cortex Code sluit ook aan op andere AI-systemen via MCP en het Agent Communication Protocol (ACP). Zo kunnen builders de tool benaderen vanuit bestaande AI-agents en workflows.

