Snowflake Cortex Code heet nu CoCo, voert autonoom ontwikkelwerk uit

De AI-assistent Cortex Code van Snowflake werd al vaak CoCo genoemd, maar heeft nu ook daadwerkelijk die naam gekregen. Daarbovenop komen een aantal uitbreidingen gericht op het autonoom uitvoeren van ontwikkelwerk en het brengen van de assistent naar meer plekken.

Een nieuwe Automations-feature maakt het mogelijk om terugkerende, event-gedreven workflows autonoom uit te voeren, inclusief monitoring en validatie. Cloud Agents laat gebruikers taken opstarten in Snowsight die vervolgens veilig in de cloud draaien, zonder dat er iets lokaal open hoeft te blijven. Verder is er een Skill Catalog waarmee teams bewezen workflows kunnen delen en hergebruiken.

“CoCo maakt het werk voor ervaren ontwikkelaars aanzienlijk sneller en gemakkelijker en opent de deur voor niet-traditionele bouwers, zoals analisten en data-georiënteerde zakelijke gebruikers, om zelf pipelines, automatiseringen en AI-applicaties te creëren”, zegt Christian Kleinerman, EVP of Product bij Snowflake.

CoCo is nu ook beschikbaar als native desktop-app, als mobiele app en als Slackbot. Tevens zijn er uitbreidingen voor VS Code, Microsoft Excel en een plugin voor Anthropics Claude Code. Dat laatste is interessant, want Snowflake werkte eerder al nauw samen met Anthropic voor de integratie van Claude 3.5 Sonnet in Cortex.

Tip: Hoe Snowflake AI-modellen naar je data brengt zonder security risico

Datastream sluit de kloof met real-time data

AI-apps zijn zo up-to-date als de data die ze voeden. Dat is precies het probleem dat Datastream wil oplossen. Veel organisaties draaien een apart streamingsysteem naast hun dataplatform, met alle operationele rompslomp van dien: losse connectoren, dubbele permissies en engineers die bezig zijn met infrastructuurbeheer in plaats van met het bouwen van AI.

Datastream is volledig Kafka-compatibel en draait natively op Snowflake. Bestaande Kafka-applicaties en datastromen kunnen er zonder flinke aanpassingen aan de architectuur mee verbonden worden. Streamingdata erft automatisch de governance, toegangscontroles en lineage van het rest van het Snowflake-platform. Snowflake ziet hierin een marktopportunity van 128 miljard dollar in streaming data en real-time AI.

Via een nieuwe CoCo-integratie kunnen builders met een simpele prompt real-time pipelines aanmaken en AI-apps bouwen op live streamingdata, direct binnen Snowflake.