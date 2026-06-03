Grote kloof tussen AI-adoptie en governance

Slechts zeven procent van de organisaties is echt klaar voor AI. Dat blijkt uit het nieuwe Data and AI Trust Gap-rapport van Veeam, gepresenteerd op VeeamON London. Van de 600 ondervraagde senior executives gebruikt of test 88 procent al AI-agents, terwijl 95 procent aangeeft dat dataproblemen de AI-voortgang al hebben vertraagd.

Het onderzoek, uitgevoerd onder executives in financiële dienstverlening, gezondheidszorg, productie, retail en technologie, maakt duidelijk dat AI-adoptie aanzienlijk sneller gaat dan de governance-structuren die het moeten beheersen. Slechts 28 procent van de organisaties vertrouwt erop dat zij AI-systemen kunnen detecteren die buiten goedgekeurde parameters opereren.

Dat heeft gevolgen voor hoe organisaties omgaan met AI-fouten. Van de organisaties die vandaag AI inzetten, weet slechts 29 procent binnen enkele minuten welke systemen een AI-agent heeft benaderd. Voor 22 procent is snel traceerbaar welke data het gebruikte. Slechts 40 procent is er zeker van een agentic AI-fout te kunnen isoleren en precisie-herstel toe te passen.

Boardroom versus operationele realiteit

Er zit een opvallend gat tussen wat CEO’s denken en wat IT-leiders ervaren. 65 procent van de CEO’s gelooft een volledig AI-overzicht te hebben, tegenover slechts 48 procent van de technische leiders. Ook over dataverantwoordelijkheid lopen de meningen uiteen. 52 procent van de CEO’s stelt actief te sturen op data, maar slechts 41 procent van de CISO’s en 38 procent van de CIO’s deelt die mening.

Veeam-CEO Anand Eswaran vat het als volgt samen: “De meeste organisaties hebben geen probleem met de adoptie van AI; ze hebben een probleem met het vertrouwen in AI.” De komende fase van AI, stelt hij, wordt bepaald door vertrouwen, niet door infrastructuurinvestering of experimenteren.

Daar staat tegenover dat organisaties die AI-readiness wel op orde hebben, significant betere resultaten boeken. Van de volledig AI-ready organisaties rapporteert 97 procent meetbare bedrijfsvoordelen uit data- en AI-investeringen. Gemiddeld is dat slechts 48 procent.

Shadow AI en externe regeldruk

Binnen organisaties is ongeautoriseerd AI-gebruik inmiddels mainstream. 95 procent rapporteert shadow AI en 93 procent beschouwt dit als significant risico. Toch biedt slechts 25 procent een goedgekeurd alternatief. 44 procent noemt verhoogd cyberrisico als het grootste gevaar van shadow AI.

Van buiten groeit de regeldruk. 61 procent geeft aan dat de EU AI Act de investeringsstrategieën al heeft beïnvloed in de afgelopen twaalf maanden. 47 procent noemt het bijhouden van audit trails voor AI-beslissingen als grootste compliancezorg.

Duidelijk eigenaarschap blijkt bepalend. In organisaties waar de CISO eindverantwoordelijk is voor AI-agent-risico, is de kans 24 procent groter dat afwijkend AI-gedrag wordt ontdekt. Bij gedeeld eigenaarschap is die kans 47 procent kleiner.

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