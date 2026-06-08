NTT DATA en Google Cloud breiden agentic AI-samenwerking uit

NTT DATA en Google Cloud breiden hun samenwerking uit om bedrijven te helpen agentic AI grootschalig in te zetten.

Het vertrekpunt is een dedicated Gemini Enterprise-praktijk die NTT DATA wereldwijd opzet. Daarvoor worden 5.000 engineers gecertificeerd als Gemini Enterprise-expert. Gezamenlijk werken de bedrijven aan een roadmap om tot 500 AI-agents te ontwikkelen voor horizontale en sectorspecifieke use cases.

Veel bedrijven zijn al begonnen met AI-experimenten, maar hebben moeite om dat op te schalen naar bedrijfsbrede inzet. NTT DATA positioneert deze samenwerking expliciet als antwoord op die kloof. Abhijit Dubey, CEO van NTT DATA, verwoordt het zo: “Deze uitgebreide samenwerking met Google Cloud en NTT DATA helpt klanten om verder te gaan dan pilotprojecten en AI te integreren in de bedrijfsvoering, waardoor een snellere en minder risicovolle weg naar transformatie op bedrijfsniveau mogelijk wordt.”

Uit eigen NTT DATA-onderzoek blijkt dat 99 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat AI meer cloudinvesteringen vereist. Tegelijk stelt 88 procent dat het huidige investeringsniveau in de cloud AI-initiatieven in gevaar brengt.

Gezamenlijke engineeringteams en soevereine AI

Om die stap van pilot naar schaal te zetten, zetten NTT DATA en Google Cloud geïntegreerde co-innovatieteams in. Forward-deployed engineers werken direct bij klanten, samen met domeinexperts. Dat model geldt voor sectoren als bankwezen, verzekeringen, maakindustrie en retail.

Daarbij valt op dat soevereine AI uitdrukkelijk onderdeel is van het programma. NTT DATA biedt ondersteuning voor deployments die voldoen aan dataresidentievereisten en compliance-eisen, een relevant punt voor Europese organisaties die met strikte regelgeving te maken hebben.

Tip: NTT DATA en Google Cloud slaan handen ineen voor AI-transformatie