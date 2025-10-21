Veeam koopt Securiti AI voor 1,7 miljard dollar

Veeam Software neemt Securiti AI over voor 1,725 miljard dollar (1,487 miljard euro). De overname moet data resilience koppelen aan data security, privacy en AI trust. Het moet leiden tot Ã©Ã©n platform voor het beheren van een complete data estate.

“We zijn een nieuw tijdperk voor data ingegaan. Het gaat niet langer alleen om het beschermen van data tegen cyberdreigingen en onvoorziene rampen; het gaat ook om het identificeren van al je data en het garanderen dat deze beheerd en vertrouwd wordt om AI op transparante wijze te ondersteunen”, zegt Veeam-CEO Anand Eswaran.

Veeam elimineert met de overname gefragmenteerd databeheer over apps, clouds, SaaS-omgevingen en backups. CIO’s, CISO’s en CDO’s krijgen een uniform platform om hun volledige datalandschap te controleren. Het combineert data resilience met Data Security Posture Management (DSPM), privacy en AI trust-functionaliteit.

Data Command Center als fundament

Securiti AI ontwikkelde het Data Command Center, aangedreven door een knowledge graph die data-intelligentie en beveiligingscontroles verenigt voor hybride multi-cloud omgevingen. Het agentic AI-framework automatiseert sleutelfuncties voor data-intelligentie en -beveiliging. De Gencore AI-module maakt veilig enterprise AI-zoeken mogelijk.

Rehan Jalil, CEO van Securiti AI, wordt President of Security and AI bij Veeam. Jalil richtte eerder Elastica op, dat fuseerde met Blue Coat voor 280 miljoen dollar. Symantec kocht het gecombineerde bedrijf vervolgens voor 4,7 miljard. Daarvoor verkocht hij WiChorus aan Tellabs voor 180 miljoen dollar.

De transactie moet dit kwartaal afgerond worden, afhankelijk van gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen. Veeam blijft het Data Command Center van Securiti AI naast bestaande producten aanbieden.

Tip: Veeam Software Appliance vereenvoudigt data protection