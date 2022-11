Xerox laat het Novity-onderdeel van zijn Palo Alto Research Center (PARC) als zelfstandige startup verdergaan. De nieuwe startup gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van de eigen industriële voorspellende onderhoudstechnologie.

Volgens Xerox is gebleken dat Novity makkelijk op eigen benen kan staan. Hier doet de onderzoeksafdeling van Xerox gestalte aan zijn strategie om disruptieve technologieën te ontwikkelen en uiteindelijk op de markt zetten.

Voorspellen onderhoud apparatuur

Eerder dit jaar presenteerde Novity onder de vlag van Xerox PARC een IIoT-oplossing met eigen apparatuursensoren en algoritmes. Hiermee kunnen bedrijven de toekomstige status van hun fabrieksapparatuur en de noodzaak tot onderhoud daarvan inschatten, zonder zich daarbij te moeten baseren op grote hoeveelheden historische gegevens.

Eigenschappen Novity

De Novity TruPrognostics-engine gebruikt machine learning en op natuurkunde gebaseerde modellen voor het voorspellen van mogelijke storingen in de apparatuur. Dit moet minimaal 90 procent nauwkeurigheid opleveren. Dit moet tot prognoses voor meerdere maanden opleveren, in plaats van voor enkele weken of dagen. Hierdoor hebben de bedrijven de mogelijkheid alvast te reageren op mogelijke storingen die zich pas verder in de tijd gaan voordoen.

In een reactie geeft oprichter en CEO Markus Larsson van Novity aan blij te zijn met de spin-out. “Wij richten ons op bestaande en toekomstige industriële klanten en helpen ze om hun activiteiten fundamenteel te transformeren en ervoor te zorgen dat dit consistent en voorspelbaar gebeurt.”

Xerox PARC blijft wel een minderheidsbelang in de IIoT-startup houden.

