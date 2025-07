Veo 3 nu beschikbaar in Nederland voor Gemini Pro-gebruikers

Google’s nieuwste videogeneratiemodel Veo 3 is nu beschikbaar voor gebruikers van Gemini Pro. Pro-abonnees krijgen per dag drie videocreatievouchers die dagelijks worden aangevuld.

Het videomodel van Google is nu toegankelijk voor abonnees van Gemini Pro in heel Europa, waaronder Nederland en België. De aankondiging kwam van Google Labs VP Josh Woodward, die het nieuws woensdag liet weten. “De wachttijd is voorbij”, benadrukt hij op social media.

Veo 3 vormt een opvolger van eerdere videogeneratiemodellen van Google. Het systeem is getraind op miljoenen YouTube-video’s en kan volgens Google realistische videoclips genereren op basis van tekstprompts. De tool is niet gratis, maar gebruikers kunnen er zonder kosten mee experimenteren via Google Cloud-credits.

Drie creaties per dag

Gebruikers van Gemini Pro krijgen toegang tot drie videogeneraties per dag. Deze limiet wordt dagelijks vernieuwd, zodat abonnees regelmatig nieuwe content kunnen produceren. Na het bereiken van de dagelijkse limiet valt een gebruiker terug op Veo 2. De functionaliteit is direct beschikbaar binnen de Gemini-app, zonder dat er extra software nodig is.

Google heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verfijnen van zijn videogeneratietechnologie. Het bedrijf concurreert hiermee met andere tools, waaronder OpenAI’s Sora. Veo 3 kan clips van maximaal acht seconden genereren, inclusief audio en spraak in verschillende talen.

De wereldwijde beschikbaarheid markeert een belangrijke mijlpaal voor Google’s AI-strategie. Tot nu toe was de tool beperkt beschikbaar voor selecte gebruikers en ontwikkelaars. Met de uitbreiding naar 159 landen krijgen miljoenen Pro-abonnees voor het eerst toegang tot geavanceerde videogeneratie.

Het aanbod van Veo 3 via Gemini Pro past in Google’s bredere strategie om AI-tools toegankelijker te maken. Het bedrijf hoopt hiermee zijn positie in de groeiende markt voor generatieve AI te versterken. Gebruikers kunnen direct aan de slag met het creëren van korte videoclips voor diverse toepassingen.

