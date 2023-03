Microsoft heeft dan wel de stekker uit Windows Core OS getrokken. Opvolger Windows 10X heeft ook nooit het levenslicht gezien. Maar Microsoft geeft niet op, volgens berichten werkt het nu aan iets dat CorePC heet. Een Windows OS voor verschillende formfactors.

Al jaren is Microsoft op een missie om zijn Windows platform te moderniseren. Het heeft meerdere malen geprobeerd om het Windows-platform te ontdoen van legacy features en app-compatibiliteit ten gunste van een modulair, UWP-first OS dat eenvoudiger en sneller kan worden bijgewerkt en beheerd. Helaas kon Microsoft, ondanks zijn beste inspanningen, nooit een geoptimaliseerde Windows-versie uitbrengen.

Volgens insiders die bekend zijn met de plannen van Microsoft, werkt het bedrijf momenteel aan een nieuw project met de codenaam CorePC, ontworpen om het Windows-platform te moderniseren met veel van dezelfde innovaties waar het aan werkte voor Windows Core OS. De twist? CorePC zal zich richten op native compatibiliteit voor oude Win32-toepassingen op apparaten waar het zinvol is.

CorePC draait op gescheiden read-only partitie

Dat betekent dat het OS wordt opgesplitst in meerdere partities, waardoor snellere updates en een veiliger platform mogelijk zijn via alleen-lezen partities die ontoegankelijk zijn voor de gebruiker en apps van derden, net zoals Chrome OS en deels iPadOS, en Android.

CorePC zal Microsoft ook in staat stellen om “edities” van Windows te configureren met verschillende niveaus van functie- en app-compatibiliteit. Dit betekent dat niet alle Windows-pc’s de volledige breedte van oude Win32-apps hoeven te ondersteunen. CorePC zal Microsoft in staat stellen om een versie van Windows te leveren die concurreert met Chromebooks qua veiligheid, prestaties en andere mogelijkheden.

Insiders zeggen dat een versie van Windows die enkel Edge, webapps, Android-apps (via Project Latte) en Office-apps ondersteunt en is ontworpen voor low-end onderwijs-pc’s, al intern wordt getest. Deze versie zou ruwweg 60-75% kleiner zijn dan Windows 11 SE. Een versie van Windows speciaal voor het onderwijs.

CorePC zou in 2024 het levenslicht kunnen zien

Microsoft werkt ook aan een versie van CorePC die voldoet aan de huidige functieset en mogelijkheden van de Windows Desktop, maar met state separation ingeschakeld voor snellere OS-updates en verbeterde beveiliging.

Maar dat is niet alles wat Microsoft achter de hand heeft. Het bedrijf experimenteert ook met een versie van CorePC die “silicon-optimized” is. Deze versie is ontworpen om op specifieke hardware goed te functioneren en ontworpen om legacy overhead te verminderen.

AI-ervaringen zijn ook een belangrijk aandachtspunt voor Windows in 2024, met functies zoals contextuele aanwijzingen op basis van de bekeken inhoud, object- en tekstherkenning in afbeeldingen, en meer.