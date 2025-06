Windows 11 25H2 beschikbaar voor Insiders

Microsoft stelt Windows 11 versie 25H2 beschikbaar voor deelnemers aan het Windows Insider-programma. De bredere beschikbaarheid staat gepland voor de tweede helft van 2025.

Voor organisaties betekent deze release een reset van de ondersteuningsperiode. Edities zoals Enterprise en Education krijgen opnieuw 36 maanden ondersteuning, terwijl Pro-, Pro Education-, Pro for Workstations- en Home-edities een termijn van 24 maanden krijgen.

Voor gebruikers die al werken met Windows 11 versie 24H2, verloopt de overstap naar 25H2 eenvoudig. De nieuwe versie kan worden geactiveerd via een zogenaamde enablement package (eKB). Dit type update is ontworpen om met slechts één herstart nieuwe functies in te schakelen die al op het systeem aanwezig zijn via eerdere maandelijkse updates.

Dit updateproces, dat Microsoft feature updates via servicing noemt, maakt gebruik van dezelfde technologie als de maandelijkse updates. Sinds de invoering van gecombineerde onderhoudsstackupdates met cumulatieve updates verminderde de omvang van updatepakketten met circa veertig procent. Dit draagt bij aan snellere en stabielere installaties. Microsoft paste de techniek voor het eerst toe bij de overgang van Windows 10 versie 1903 naar 1909.

Zelfde broncode voor 24H2 en 25H2

Windows 11 versies 24H2 en 25H2 delen dezelfde broncode. Nieuwe functies voor versie 25H2 zijn daarom al als inactieve code aanwezig op systemen met versie 24H2. Zodra het eKB wordt toegepast, worden deze functies geactiveerd en draait het systeem voortaan officieel op versie 25H2.

In de praktijk betekent dit dat gebruikers alleen nog een herstart hoeven uit te voeren om toegang te krijgen tot de nieuwe functies. De overstap zou dan ook geen invloed moeten hebben op de compatibiliteit met toepassingen of apparaten. Het blijft echter verstandig om specifiek de nieuw toegevoegde functies te testen.

Voor gebruikers van oudere Windows-versies, zoals Windows 11 versies vóór 24H2 of Windows 10, geldt dit versimpelde updatepad niet. Voor deze systemen is een volledige feature-update vereist. Microsoft adviseert organisaties die nieuwe apparaten uitrollen of overstappen vanaf Windows 10, om eerst versie 24H2 te installeren. Dit maakt de latere overstap naar versie 25H2 eenvoudiger en sneller.