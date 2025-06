Microsoft paait Windows 10-gebruikers met prestatiewinst

Microsoft heeft nieuwe benchmarks getoond die laten zien dat Windows 11 aanzienlijk sneller presteert dan Windows 10. Het bedrijf claimt een 2,3 keer snellere prestaties en een betere accuduur. De cijfers zijn gebaseerd op tests van december 2024. Helemaal vergelijkbaar zijn de benchmarks niet.

De testresultaten laten zien dat Windows 11-pc’s beter scoren op batterijduur, Office-gebruik en webperformance. Microsoft baseert deze conclusies op een 95 procent-betrouwbaarheidsinterval en heeft rekening gehouden met uitschieters. Voor de adoptie van Windows 11, die momenteel eigenlijk uit noodzaak versnelt, zijn dergelijke bewijzen relevant.

De claims over Windows 11-prestaties zijn er al langer. In 2021, bij de release van Windows 11, verklaarde Microsoft dat het nieuwe besturingssysteem de hardware beter benut. Vorig jaar toonde het bedrijf al prestatieverbeteringen aan, maar zonder data ter onderbouwing. Nu presenteert Microsoft concrete cijfers uit de eigen december-tests.

Intel-chips en hardware-verschil

Opmerkelijk is dat Microsoft uitsluitend Intel-processors gebruikte voor de vergelijking. Het bedrijf adviseerde onlangs ook Intel-chips voor Windows 11 Pro-pc’s. De testopzet vergelijkt Windows 10-systemen met Intel Core 6e, 8e en 10e generatie-chips tegen Windows 11-machines met Intel Core 12e en 13e generatie-processors. Feitelijk zijn er dus altijd twee variabelen: de besturingssystemen en de chipgeneraties.

Deze hardware-verschillen spelen een enorm grote rol in de prestatieverbetering. Microsoft erkent dat de onderliggende hardware medebepalend is voor de geclaimde verbeteringen, maar denkt daarbij dus niet dat het allesbeslissend is. Een directe vergelijking tussen beide besturingssystemen op identieke hardware is niet mogelijk, omdat Windows 11 officieel niet werkt op veel oudere systemen.

Daarnaast zijn de nieuwste Intel-processoren ontworpen met heterogene cores (snellere kernen enerzijds en efficiëntere anderzijds), iets dat een complexere hardware-scheduling vereist dan Windows 10 aankan. Tegelijkertijd zijn alleen de latere Intel-generaties compatibel met Windows 11, waardoor er slechts een kleine overlap is waarin een ‘eerlijke’ balans is op te maken. Uiteindelijk draait het bij deze tests vooral om het feit dat een nieuwere pc simpelweg veel sneller is dan een inmiddels ruim vijf jaar oud systeem.

Concrete testmethodes

Voor de batterijtest speelde Microsoft een lokaal 1080p 24fps MP4-videobestand af tot 90 procent batterijontlading. De instellingen waren standaard, behalve de schermhelderheid (150 nits) en uitgeschakelde automatische helderheidsregeling. WiFi bleef verbonden met een netwerk.

De claim van 2,3 keer snellere prestatie komt uit Geekbench 6-resultaten. Voor webprestaties gebruikte Microsoft Speedometer, zonder de versie te specificeren. Office-prestaties werden gemeten via Procyon Office productivity.

Timing en marktdruk

De reden voor de timing van deze benchmarkpublicatie is vrij transparant. Windows 10 verliest op 14 oktober 2025 zijn ondersteuning, waardoor gebruikers voor de keuze staan te upgraden of Extended Security Updates te kopen. Er is een omweg via een gratis jaar aan updates door middel van het maken van een back-up, maar dat is slechts 12 maanden uitstel van executie.

Microsoft wil duidelijk de laatste twijfelaars overtuigen met concrete prestatiegegevens. Of de gemeten verbeteringen daadwerkelijk alleen aan het besturingssysteem liggen of grotendeels aan nieuwere hardware, blijft echter discutabel. Hierdoor is het slechts één van de vele argumenten die Microsoft aanhaalt om gebruikers na tien jaar eindelijk van het eerbiedwaardige Windows 10 af te krijgen.