Het bekende planningplatform Dataprikker.nl is samen met Cally.com overgenomen door Kompas Publishing en Sky Is The Limit Investments. Er is niet bekendgemaakt voor welk bedrag de acquisitie afgerond werd.

Datumprikker wordt jaarlijks 6,5 miljoen keer gebruikt voor het plannen van groepsafspraken voor collega’s, vrienden en familie. Het platform zegt dat er tijdens het 20-jarige bestaan al 25 miljoen afspraken zijn gepland. Daarnaast is Cally.com als internationale variant opgericht met ondersteuning voor 5 talen en een jaarlijks gebruikersaantal van 3 miljoen.

Nieuwe eigenaren

Kompas Publishing is onder meer eigenaar van Marktplaats en Tweedehands.net. Sky Is The Limit Investments heeft belangen in o.a. Trending Jobs en is eveneens aandeelhouder van Cashbackplaza.

CEO Paul Bongers van Datumprikker.nl spreekt over “een nieuw hoofdstuk” voor het platform. “Ons team heeft samen met onze betrokken aandeelhouders, waaronder oprichter Nalta Software en investeerder van het eerste uur TIIN Capital, al die jaren met veel plezier en energie onze miljoenen gebruikers bediend bij het zo eenvoudig mogelijk plannen van groepsafspraken. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe aandeelhouders het platform naar een nog hoger niveau gaan tillen.”

Mede-eigenaar van Kompas Publishing Aart Wallet ziet de overnames als een “bijzondere buitenkans” en stipt het “jaarlijkse unieke bereik van Datumprikker.nl” aan. Bij Sky Is The Limit ziet eigenaar Ramon Casander veel kansen voor “internationale schaalbaarheid”.

