WordPress 6.6 geeft websitebouwers nog meer het stuur in handen

WordPress heeft onlangs versie 6.6 ofwel ‘Dorsey’ release-update uitgerold naar eindgebruikers van het webediting-platform. In deze nieuwste versie zijn veel verbeteringen doorgevoerd die de gebruikservaring en prestaties moeten verbeteren, om uiteindelijk nog mooiere en functionele websites op te leveren.

De laatste 6.6-versie van WordPress is vernoemd naar de bekende Amerikaanse jazzmuzikant Tommy Dorsey. Het biedt volgens de ontwikkelaars veel nieuwe creatieve mogelijkheden voor het webediting-platform, maar ook technische en prestatieverbeteringen.

Ontwerpmogelijkheden

Meer specifiek gaat het hierbij om nieuwe mogelijkheden voor het maken van mooiere en meer coherente ontwerpelementen voor websites. Dit met bijvoorbeeld nieuwe blokthema’s. In de Site Editor is een nieuwe layout voor de pagina-previews toegevoegd. Deze kan nu in een side-by-side-manier worden bekeken.

Ook contentveranderingen voor gesynchroniseerde patronen kunnen nu consistent worden doorgevoerd. Hiervoor is het mogelijk ‘overrides’ in te stellen voor elementen als kop-, paragraaf-, opsomming- en beeldblokken, wanneer deze in een gesynchroniseerd patroon zijn geplaatst. Zo kun je in specifieke gevallen naar wens afwijken van opgeslagen patronen.

Technische verbeteringen

Verder zijn er voor meer technische zaken rondom het WordPress-platform ook nieuwe features in versie 6.6 doorgevoerd. Zo kunnen gebruikers erop vertrouwen dat bij mislukte automatische updates van gebruikte plugins, automatisch weer wordt ‘teruggeschakeld’ naar de eerdere versie van deze plugins. Dit moet onder andere meer security brengen naar de WP-omgeving van eindgebruikers, zonder dat dit lang duurt of bandbreedte kost.

Ook de algemene prestaties van WordPress zijn in versie 6.6 verbeterd. Dit onder meer door het verwijderen van redundante WP_Theme_JSON calls, het uitschakelen van autoload voor grote opties en het verwijderen van onnodige ‘polyfill-afhankelijkheden’.

Verdere prestatieverbeteringen zijn onder meer het langzaam laden van post embeds, een nieuwe data-wp-on-async-directive en templates die 35 procent sneller in de editor laden.

Ook toegang geoptimaliseerd

Ook zijn in deze laatste editie nog eens liefst 58 toegangsverbeteringen en fixes doorgevoerd. Deze specifieke verbeteringen richten zich voornamelijk op de WordPress-ervaring en in het bijzonder het data views-component. Deze verbeteringen ondersteunen vooral de site editing-ervaring en gebieden als Inserter voor het omgaan met blokken en patronen.

