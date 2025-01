DigitalOcean introduceert platform voor AI-agents

DigitalOcean heeft onlangs zijn GenAI-platform geïntroduceerd, waarmee ontwikkelaars eenvoudig en zonder ervaring in korte tijd AI-agents kunnen bouwen en uitrollen.

DigitalOcean is een niche-speler op het gebied van cloudinfrastructuur, die zich richt op kleinere bedrijven, met name de ontwikkelaars binnen deze bedrijven. Met een serverless infrastructuur stelt de cloudaanbieder deze doelgroep in staat eenvoudig applicaties te ontwerpen, te bouwen en snel in productie te nemen.

Het nieuwe GenAI-platform van DigitalOcean biedt klanten de mogelijkheid om AI-agents te ontwerpen, te bouwen en uit te rollen. Het platform richt zich specifiek op iedereen die dergelijke AI-agents wil ontwikkelen, ook op ontwikkelaars met weinig of geen kennis van AI. Eigenlijk fungeert het platform als een soort blauwdruk voor het bouwen van deze agents.

Functionaliteit

Gebruikers kunnen met behulp van een AI-chatbot, waarin ze precies beschrijven wat ze willen, kiezen uit een bibliotheek van krachtige foundation-modellen die gericht zijn op specifieke taken, zoals documentanalyse, beeldgeneratie of semantisch zoeken. De geselecteerde LLM’s worden vervolgens gekoppeld aan bedrijfseigen of openbare datasets om de AI-agents daadwerkelijk te bouwen en uit te rollen.

Function calling verbindt de gemaakte AI-agents met databases of API’s, zodat gebruikers altijd beschikken over de meest actuele en nauwkeurige data. Daarnaast zijn veiligheidsrestricties ingebouwd om de betrouwbaarheid en veiligheid van de AI-oplossingen te garanderen.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op foutieve, onbetrouwbare of ongewenste antwoorden zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden private endpoints ondersteund.

Andere features van het platform zijn de ‘framework-agnostische’ structuur, de no-code functionaliteit en de mogelijkheid om gebruik te maken van de eigen populaire ‘GPU Droplets’ – door Nvidia H100 GPU’s ondersteunde VM’s.

Tip: Datalek bij DigitalOcean, “klein percentage” gegevens op straat

Inzet en roadmap

Volgens DigitalOcean is het GenAI-platform vooral geschikt voor AI-agents die gebruikmaken van specifieke context-, taal- en klantspecifieke data. Dit resulteert in eenvoudige en toegankelijke workflows, ideaal voor gebruikers zonder AI-ervaring die toch met AI-agents aan de slag willen.

De cloudinfrastructuurspecialist ziet vooral kansen voor toepassingen in klantenondersteuning, productie en automatisering, en onderwijs- en trainingsdoeleinden.

In de nabije toekomst wil DigitalOcean het GenAI-platform, dat na een bètafase nu voor iedereen beschikbaar is, uitbreiden met functionaliteiten zoals het ondersteunen van URL’s als databron, agent-evaluaties, CI/CD-pipelines, automatisch indexeren van kennisbronnen en het finetunen van LLM’s.

Luister ook de aflevering van onze podcast TechzineTalks over de opkomst van AI agents die dit jaar moet gaan plaatsvinden: