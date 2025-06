IFS neemt TheLoops over: AI-agents voor kritieke industrieën

IFS heeft TheLoops overgenomen. Het is met de overname van plan het eerste AI-agentplatform voor industriële toepassingen te lanceren.

IFS hoopt klanten te voorzien van “intelligente digitale teamgenoten” in een industriële setting, een zwaardere en meer foutgevoelige opgave dan vele andere agentic AI-implementaties. Deze agents zouden niet alleen de aard van een industrie en bedrijf begrijpen, maar kunnen volgens IFS ook deelnemen aan echte enterprise workflows naast menselijke collega’s. Ze houden zich aan door klanten gedefinieerde security-, datatoegangs- en compliance-standaarden; een flinke belofte.

TheLoops levert een oplossing waarbij het doel is om operationele taken te stroomlijnen, capaciteit te verhogen en om werknemers waardevolle taken te laten uitvoeren, daar waar men nu nog onnodig handwerk moet verrichten.

Strategische koerswijziging bij IFS

Volgens CEO van IFS Mark Moffat biedt AI veel kansen voor kritieke industrieën, maar draait alles om de structurering. Met TheLoops kan het bedrijf overstappen van enterprise software die werk bijhoudt naar software die daadwerkelijk werk uitvoert.

De samenwerking met het overgenomen TheLoops-team moet AI-agents opleveren die de complexiteit van industriële omgevingen begrijpen. Denk aan welk werk gedaan moet worden, hoe het gedaan moet worden, en hoe het veilig en op schaal uit te voeren is. Het multi-agentplatform is composable en bewust van de context die de operationele omgeving biedt.

Opvallende verandering

De industriële kant van deze overname komt in zijn geheel vanuit IFS. Wie de site van TheLoops bezoekt, ziet vooral overeenkomsten met de soort agentic AI waar we al wat meer bekend mee zijn. Denk hierbij aan AI om klantenservice te ondersteunen of het automatiseren van kantoortaken. Het zou dus mogelijk best even duren voordat TheLoops echt “IFS-native” is, bij wijze van spreken. Ook is onzeker of TheLoops’ oplossingen die buiten de core business van IFS vallen, nog aangeboden worden nadat de overname rond is. Hoe dan ook belooft TheLoops zelf turnkey te zijn voor klanten; de vraag is of hetzelfde geldt voor de partij die het heeft gekocht.

