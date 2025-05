DeepL maakt van eigen API een krachtigere tolk dan ooit

De DeepL-API wordt uitgebreid. Voortaan zijn DeepL’s eigen taalmodel en schrijfhulp DeepL Write via de API te raadplegen. De expansie is niet voor niets: naar eigen zeggen groeit het API-publiek voor DeepL continu en in sneltreinvaart.

Daar waar DeepL begon als een laagdrempelige doch foutgevoelige vertaalmachine, is het tegenwoordig een stuk complexer en verfijnd. Echter was de API tot nu toe niet volledig meegegroeid met alle mogelijkheden van de populaire vertaaltool, tot nu dan.

Accurater en behulpzamer

Techbedrijven vullen met extreme regelmaat AI-assistentie toe, met veelal een variant op de GenAI chatbot/assistent als paradepaardje. Daaronder valt DeepL Write niet helemaal; het is eerder een schrijfhulp zoals Grammarly dat is. Zelfs de LLM die DeepL gebruikt, heeft juist een zeer precieze invulling: het corrigeren en verfijnen van vertalingen.

De DeepL Translator kan via de API nu complexere overwegingen maken als het om vertalingen gaat. Een voorbeeld (uit eigen ervaring) waarbij dit helpt: een machinevertaling kan een Nederlandse naam zoals “Van Den Berg” weleens kapotverbasteren tot “From The Mountain”, bijvoorbeeld. Hoewel GenAI allesbehalve vrij is van hallucinaties, pikt een LLM zoals die van DeepL dit juist vrijwel altijd op.

Goedkoop en efficiënt

Onder de streep draaien vertalingen voor bedrijven om de kosten die ze met zich meebrengen. Als het betaalbaar en betrouwbaar is om een webshop of softwaretool te vertalen, levert dit kansen op tot meer omzet. Localisatie is dus volgens DeepL-klanten een use-case die veel haalbaarder wordt dankzij de extra verfijning van de nieuwe DeepL-API.

In totaal worden momenteel 33 talen ondersteund, waaronder Engels, Nederlands, Zweeds, Deens, Fins, Noors, Japans, Duits, Koreaans en vereenvoudigd Chinees. Hoewel training op al deze tailen via gebruikerscontent aanlokkelijk klinkt voor het verhogen van de accuratesse, doet DeepL dit niet. Zo blijven alle gegevens dus veilig via deze API.

