“Adoptie was nooit top of mind, nu wel”, Thomas Pfiester over digitale adoptie bij SAP

In een tijdperk waarin technologische innovatie steeds sneller gaat, worstelen veel organisaties met het effectief implementeren en benutten van hun software. Tijdens de recente SAP Sapphire conferentie in Orlando spraken we met Thomas Pfiester, head of global customer engagement and services bij SAP. We bespraken hoe SAP klanten helpt om hun investeringen in SAP-oplossingen optimaal te benutten.

Pfiester deelt inzichten over de uitdagingen van digitale adoptie en hoe SAP deze aanpakt. Onder meer hoe SAP nu te werk gaat bij het optekenen van nieuwe klanten, welke tools ze hebben ontwikkeld en welke rol AI speelt in adoptie. Een belangrijk thema in het gesprek is de verschuiving bij SAP naar een meer adoptie-gerichte benadering. Het gaat daarbij niet alleen om de implementatie maar ook om het daadwerkelijke gebruik van functionaliteiten. Alle nieuwe AI-functionaliteiten bieden ook mogelijkheden om de adoptie te verbeteren.

“In het verleden was adoptie nooit een prioriteit. We hadden het over training, maar adoptie was het laatste waar onze klanten aandacht aan besteedden,” vertelt Pfiester. “Ik ben blij dat het nu bovenaan de agenda staat bij onze klanten.” Al moet daarbij opgemerkt worden dat SAP nu ook veel meer stuurt op adoptie, ten opzichte van vroeger.

Hoe SAP adoptie probeert te stimuleren

SAP’s strategie voor verbeterde adoptie rust op drie pijlers. De eerste pijler is tools zoals WalkMe voor digitale adoptie. De tweede pijler is een vernieuwde methodologie binnen het Rise with SAP programma. De derde pijler is een volledig herzien dienstenportfolio dat tijdens Sapphire werd gelanceerd. Daarnaast speelt AI een steeds grotere rol. Dit wordt vooral zichtbaar door de introductie van Joule, SAP’s AI-assistent die de gebruikersinteractie fundamenteel verandert. Doordat Joule steeds prominenter aanwezig is, kan Joule gebruikmaken of de gebruikers sturen richting tools die gebruikers zelf mogelijk nog niet kenden of gebruikten.

Een interessant aspect is hoe SAP telemetrie gebruikt in hun SaaS-oplossingen. SAP kan van zijn SaaS-oplossingen exact zien hoe ze gebruikt worden. Het kan dus ook zien welke features niet goed gebruikt worden, of die kennelijk moeilijker vindbaar zijn. Daar kan het vervolgens op sturen. Dit biedt inzicht in het daadwerkelijke gebruik van functionaliteiten. “Dat is de schoonheid van SaaS,” legt Pfiester uit. “We kunnen de adoptie en het gebruik meten. Onze klanten kunnen via SAP for Me zien welke functies ze gebruiken en welke onbenutte mogelijkheden er nog zijn.”