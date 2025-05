SAP Joule: De toekomst van zakelijke interactie en efficiëntie

De grootste innovatiegolf in IT wordt momenteel gedreven door AI-agents. Deze intelligente assistenten nemen steeds meer taken over, waardoor professionals efficiënter kunnen werken. Bij SAP krijgt deze ontwikkeling vorm in Joule, een persoonlijke assistent die de gebruikersinterface van alle SAP-oplossingen overneemt.

Veel zakelijke professionals besteden vandaag nog kostbare tijd aan het navigeren door applicaties en filters in te stellen om de juiste rapporten te genereren. In het beste geval werken ze met moderne SaaS-oplossingen, maar vaak zitten ze vast in verouderde software die complex en tijdrovend is in gebruik.

De evolutie van Joule als zakelijke assistent

Joule werd 1,5 jaar geleden aangekondigd, als toen nog een min of meer eenvoudige digitale assistent die wat vragen kon beantwoorden. Joule kon toen beperkt met de SAP-systemen op de achtergrond communiceren om die data te verkrijgen. Inmiddels spreekt Joule 11 talen, helaas nog geen Nederlands, en kan het ook transacties uitvoeren en zelfs door applicaties heen navigeren.

Joule is nu meer de orkestratielaag geworden voor alle AI-agents die op de achtergrond opereren en die Joule kan aansturen om informatie te verkrijgen of taken uit te voeren. Daarmee komt Joule steeds centraler te staan en neemt het de rol over van menig applicatie.

Om te communiceren met alle SAP-applicaties beschikt Joule over verschillende AI-agents en die hebben op hun beurt weer specifieke skills. Een sales AI-agent heeft bijvoorbeeld verschillende skills, bijvoorbeeld om een order te maken, een offerte samen te stellen, informatie aan te leveren, informatie te versturen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het aantal “skills” waar Joule over beschikt is inmiddels gestegen naar 1600 en dat aantal zal enkel verder groeien. Zeker naarmate klanten meer en meer gebruik gaan maken van Joule, want zij kunnen zelfs ook skills aanmaken. SAP zal ongetwijfeld monitoren welke skills veel gebruikt worden of effect hebben, om die breder beschikbaar te maken.

Joule als start en eindpunt voor zakelijke interactie

De werkelijke transformatie die nu plaatsvindt, is dat Joule steeds meer het startpunt, maar ook meteen het eindpunt wordt voor zakelijke professionals om inzichten te vergaren en acties uit te voeren. De gebruikersinterface (UX) van SAP-oplossingen zal steeds meer rond Joule gaan draaien, waardoor systemen toegankelijker worden voor iedereen. De zakelijke professional gaat straks gewoon alles aan Joule vragen in plaats van 5 tot 10 keer te klikken om de juiste rapporten te krijgen met de juiste filters.

Een voorbeeld: in plaats van meerdere schermen te doorlopen, kunnen gebruikers eenvoudig vragen: “Toon mij een overzicht van alle salesorders boven de 100.000 euro” of “Geef me een lijst van alle langdurig zieke medewerkers.” Waar je normaal gesproken door menu’s moet navigeren en filters moet instellen, kan Joule deze opdracht interpreteren en binnen 10 seconden het resultaat tonen.

Sean Kosk, Chief AI Strategy Officer bij SAP, legt uit: “Nieuwere generaties die de arbeidsmarkt betreden, vinden het heel eenvoudig om gewoon met het systeem te interacteren. Je hoeft niet meer na te denken over welke bedrijfsapplicatie je moet raadplegen.”

Dit verandert de UX op twee belangrijke manieren:

Gebruikers kunnen Joule op elk moment vragen wat er gebeurt, wat ze nodig hebben, of om uitleg te geven over wat ze zien. Joule is dan ook altijd en overal aanwezig.

In plaats van meerdere klikken om een rapport met de juiste filters te genereren, kunnen gebruikers Joule simpelweg vragen om bijvoorbeeld “een overzicht van alle inkooporders boven de 50.000 euro”

Joule als orkestreerder van AI-agents

Wat Joule zo krachtig maakt is dat het nu opereert als een orkestreerder voor verschillende AI-agents. SAP heeft aangekondigd dat er ongeveer 40 voorgedefinieerde AI-agents zullen komen die gespecialiseerd zijn in verschillende bedrijfsdivisies. Een voorbeeld hiervan is geschillenbeheer, waarbij een AI-agent een dispuut kan lezen, begrijpen, relevante documenten kan raadplegen en de benodigde informatie kan verzamelen.

SAP-klanten konden al skills bouwen, maar nu wordt daar de mogelijkheid om AI-agents te bouwen aan toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat de mogelijkheden van Joule in een razendsnel tempo kunnen worden uitgebouwd. Het is hierdoor zelfs mogelijk om Joule informatie te laten verzamelen of acties uit te laten voeren op systemen van derden. Veel organisaties gebruiken nu eenmaal niet enkel SAP-oplossingen. Op deze manier kan ook worden gecommuniceerd met bijvoorbeeld Salesforce of Workday.

Daarnaast wordt Joule zelf steeds meer “agentic”, dit betekent dat de AI zelfstandig complexe taken kan plannen en uitvoeren. Joule kan meerdere skills en AI-agents combineren om opdrachten af te handelen zonder tussenkomst van de gebruiker. Bijvoorbeeld: na de opdracht “Geef een bonusuitkering aan de vijf beste verkopers van dit jaar en stuur hen een e-mail” zal Joule automatisch bepalen welke stappen nodig zijn, deze in de juiste volgorde uitvoeren, en het volledige proces afhandelen.

24/7 zakelijke assistentie met externe inzichten

Joule als assistent binnen SAP is echter nog maar het begin. Als het aan SAP ligt wordt Joule je volledige zakelijke assistent. Dankzij de integratie met WalkMe kan Joule gebruikers volgen waar ze ook gaan op het web. Veel organisaties die WalkMe gebruiken hebben de browserplugin van WalkMe draaien en daar wordt Joule aan toegevoegd.

Dit zorgt ervoor dat Joule overal en altijd klaar staat om je te helpen en te ondersteunen, ook buiten SAP-systemen. WalkMe kan een webpagina technisch helemaal lezen en begrijpen en daardoor de juiste context bieden aan Joule om de gebruiker te helpen. Of je nou op een SAP Concur pagina een declaratie moet invullen of een nieuwsartikel op Techzine zit te lezen.

Je kan op elk moment Joule om hulp vragen, bij een artikel over economische sancties, blokkeringen in de scheepvaart of grote IT-storingen kan je bijvoorbeeld aan Joule vragen of dat ook impact heeft op jouw organisatie. Joule kan vervolgens de knowledge graph van SAP raadplegen om bijvoorbeeld mogelijke supply chain-effecten te raadplegen, maar het heeft ook een partnership met Perplexity om externe data op te halen en duiding te bieden.

Perplexity is een AI-gebaseerde zoekmachine die in staat is om bij veel onderwerpen duiding te bieden. Een beetje hetzelfde als de AI-overviews van Google, maar dan op de achtergrond via API’s zodat SAP de informatie binnen Joule kan gebruiken.

Een efficiëntieslag voor zakelijke professionals

De integratie van Joule in de dagelijkse werkzaamheden van zakelijke professionals belooft een aanzienlijke efficiëntieslag. De “action bar” van Joule doet proactief suggesties op basis van wat je bekijkt of doet, in plaats van passief te wachten op input.

In de toekomst zal Joule meer en meer gaan functioneren als een persoonlijke zakelijke assistent die 24/7 actief is. Wanneer je ’s ochtends je computer opstart, kan het je informeren over ontwikkelingen die ’s nachts hebben plaatsgevonden en die impact hebben op je organisatie.

Conclusie

De evolutie van Joule van een eenvoudige digitale copilot naar een altijd beschikbare zakelijke assistent is een fundamentele wijziging in hoe we met bedrijfssoftware omgaan. De focus verschuift van SaaS, tabellen en data-entry naar een AI-ervaring die intuïtiever, efficiënter en altijd aanwezig is.

Voor veel zakelijke gebruikers zal de assistent ook veel vaker het startpunt en eindpunt zijn van het gebruik van de zakelijke software. Voor SAP-klanten betekent dit dan ook dat ze in de komende maanden een aanzienlijke verandering in hun omgevingen kunnen verwachten. Joule zal een steeds prominentere rol gaan spelen in alle gebruikersinterfaces. De zakelijke professional die gebruikmaakt van SAP zal straks niet meer zonder Joule kunnen, omdat het een onmisbare partner wordt die het werk zoveel eenvoudiger maakt. Joule weet altijd het antwoord en de weg in de software, als gebruiker hoef je niet meer te zoeken of je door complexe bedrijfsprocessen te worstelen.

