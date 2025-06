Salesforce introduceert agentic marketing en maakt einde aan eenzijdig zenden

Salesforce kondigt Marketing Cloud Next aan en maakt hiermee een einde aan eenrichtingsverkeer in marketingcommunicatie. Het nieuwe platform stelt AI-agents in staat om tweerichtingsgesprekken te voeren met klanten. Daarnaast voeren autonome agents op de achtergrond marketingtaken uit zoals het opstellen van campagnes en personaliseren van content.

Van ‘do-not-reply’ naar conversaties

Marketing Cloud Next transformeert de manier waarop bedrijven communiceren met hun klanten. Waar voorheen ‘do-not-reply’-berichten werden verstuurd, kunnen klanten straks reageren op marketingberichten en direct antwoord krijgen van AI-agents. Deze agents zijn uitgerust met bedrijfsdata en kunnen complexe vragen beantwoorden.

Steve Hammond, wereldwijd verantwoordelijk voor Marketing Cloud bij Salesforce, benadrukt dat Agentforce marketeers niet vervangt maar hun werkwijze verandert. “Door repetitieve, handmatige taken over te nemen, stelt Agentforce marketeers in staat hun focus te richten op strategie om zo hun waarde voor het hele bedrijf te vergroten.”

Vier pilaren van het nieuwe platform

Marketing Cloud Next werkt via vier kernfunctionaliteiten; Engage, Engage, Optimize en Qualify. Create stelt marketeers in staat binnen enkele uren volledige campagnes op te zetten via Agentforce Campaign Creation. De AI assembleert automatisch doelgroepen, genereert content en configureert customer journeys op basis van een simpele briefing.

Engage zet de bekende no-reply-berichten om in actieve conversaties. Agentforce verwerkt reacties, past content aan en schakelt waar nodig door naar mensen uit verkoop of service. Qualify voorkomt dat leads wegvloeien door trage opvolging. AI-agents voegen leads 24/7 toe aan nurtureprogramma’s en plannen meetings in verschillende talen.

Optimize biedt marketeers realtime inzichten tijdens campagnes in plaats van achteraf. Agentforce Paid Media Optimization monitort prestaties continu en stuurt automatisch bij. Segment Intelligence helpt focussen op de best presterende doelgroepen.

Agentic Marketing als antwoord op druk op marketeers

Marketing Cloud Next reageert op de toenemende druk op marketingteams. Bijna de helft van klanten (43%) verlaat een merk na één slechte ervaring. Tegelijkertijd experimenteert 75% van marketeers met AI, maar slechts 32% gebruikt data effectief voor relevante ervaringen. Dat moet met agentic marketing beter worden. Marketeers bepalen de strategie, zoals loyaliteit onder klanten verhogen, terwijl AI-agents dit uitvoeren door content te creëren, doelgroepen te selecteren en prestaties te optimaliseren.

Integratie met complete Salesforce-platform

Marketing Cloud Next beperkt zich niet tot marketing maar integreert met het gehele Salesforce-platform. Agents werken in sales-, service- en commerceprocessen zodat klantbetrokkenheid doorloopt in elke fase van het klanttraject.

Marketing Cloud Next is nu algemeen beschikbaar. Huidige Marketing Cloud-klanten krijgen deze zomer toegang tot de nieuwe mogelijkheden als onderdeel van bestaande licenties. Een samenwerking met LinkedIn staat gepland voor november dit jaar.