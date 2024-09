Salesforce brengt Sales, Service, Marketing en Commerce samen in één Foundations portal

Salesforce heeft voorafgaand aan Dreamforce alvast Salesforce Foundations aangekondigd. Een gratis upgrade voor Salesforce-klanten waarmee ze data en functionaliteiten uit Salesforce-producten combineren in één nieuwe portal. De portal kan volledig op maat worden gemaakt door de klant, zo kan men data uitgebreid filteren, maar ook acties uitvoeren binnen het Salesforce Platform.

Met Salesforce Foundations presenteert Salesforce een nieuwe op maat te maken portal, waarbinnen alle data die in de Salesforce Data Cloud is opgeslagen, kan worden geraadpleegd. Daarnaast kunnen klanten filteren in die enorm berg aan data, maar ook over verschillende Salesforce-oplossingen heen. Tot slot zijn bepaalde veel gebruikte functies van Salesforce-oplossingen ook te gebruiken in Foundations. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een upsell of een support ticket afhandelen.

Salesforce presenteert ook 25 partners die integraties hebben gebouwd voor Foundations, waaronder Docusign, RingCentral en ZoomInfo, zodat bijvoorbeeld vanuit Foundations een contract door middel van Docusign kan worden verstuurd en ondertekend.

Salesforce Data Cloud al jaren in ontwikkeling

De afgelopen jaren is Salesforce druk bezig geweest om de datastructuren van zijn applicaties te vernieuwen. Veel oplossingen zijn nu opgebouwd op de metadata-foundation van de Salesforce Data Cloud. Hierdoor beschikt de Salesforce Data Cloud over alle data, maar ook de bijbehorende context (metadata) van de data. Hierdoor is het eenvoudiger om relaties te leggen tussen data van bijvoorbeeld dezelfde klant of gebruiker, maar binnen verschillende software-oplossingen.

Die verschillende software-oplossingen zijn in de basis de Salesforce producten (Sales Cloud, Service Cloud, etc), maar kunnen ook oplossingen van derden zijn die integreren met de Data Cloud. Nu kunnen klanten met Salesforce Foundations die data weergeven in een portal, filters toepassen en zelfs acties aftrappen, zoals bijvoorbeeld een upsell doen.

Het doel is een soepele efficiënte operatie met minder verschillende applicaties (schermen)

Het uiteindelijke doel van Salesforce Foundations is efficiëntie en effectievere processen. Veel organisaties hebben nu gescheiden omgevingen voor Sales, Service, Marketing en Commerce. Integraties daartussen zijn uitdagend om te bouwen, zeker als je uiteindelijk met één applicatie of portal wilt werken voor je medewerkers. Met Salesforce Foundations brengt Salesforce al die applicaties nu samen in één portal. Hierdoor hoeven medewerkers veel minder te schakelen tussen de verschillende applicaties en kunnen ze eenvoudiger correlaties leggen tussen de data van de verschillende applicaties. Dit moet leiden tot betere inzichten en een snellere manier van werken.

Uiteraard zal AI ook een rol gaan spelen om Foundations beter en effectiever te maken. Met de juiste ondersteuning om bijvoorbeeld correlaties en acties te vinden. Verder moet de toekomst nog even uitwijzen hoe goed Foundations in elkaar zit en hoe vaak gebruikers nog moeten terugvallen op de originele applicatie.

Volgens Salesforce haakt Foundations in op het Salesforce Platform, waardoor het in theorie kan beschikken over alle native functies binnen het platform. Tijdens Dreamforce zal Salesforce Foundations ongetwijfeld de nodige aandacht krijgen.

Techzine en ICT Magazine zullen aanwezig zijn op Dreamforce en verslag doen van de laatste ontwikkelingen. Hou onze sites dus in de gaten.

