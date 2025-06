OpenELA lanceert verificatietool voor Enterprise Linux

OpenELA heeft ELValidated aangekondigd, een open-source tool die de compatibiliteit van Enterprise Linux-distributies controleert. Het platform wil organisaties en ontwikkelaars helpen bij het verminderen van testkosten en het vergroten van vertrouwen in verschillende Linux-distributies.

Brent Schroeder van SUSE wijst op de toenemende behoefte aan keuzemogelijkheden in Enterprise Linux-distributies. IT-omgevingen zijn bezaaid met verschillende Linux-distro’s voor allerlei doeleinden. ELValidated moet de mogelijke kopzorgen om deze complexiteit heen wegnemen.

Enterprise Linux wordt al langere tijd eenvoudiger om te beheren. Zo kwam OpenELA in april met het Leapp-project om in-place upgrades voor Enterprise Linux uit te voeren. Dit was voorheen enkel mogelijk met Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De verificatietool ELValidates is een stapje verder vanuit Oracle, CIQ en SUSE. Gregory Kurtzer van CIQ, die ook Rocky Linux heeft ontwikkeld, benadrukt dat er lange tijd geen duidelijke manier bestond om strikte compatibiliteit te definiëren en te valideren.

Binaire compatibiliteit aantonen

ELValidated controleert systematisch of een Enterprise Linux-distributie voldoet aan de gestelde standaarden. De tool verificeert Application Binary Interfaces (ABI) van kritieke libraries tegen gepubliceerde standaarden die door OpenELA worden gehost.

Leveranciers wiens systemen aan deze normen voldoen, kunnen volgens OpenELA zeker zijn van binaire compatibiliteit met de Enterprise Linux-standaard. Met andere woorden: alle applicaties zouden naar behoren moeten werken. Zo hoeven softwarebouwers niet te sleutelen aan hun applicaties voor compatibiliteit en hoeven ISV’s geen tests uit te voeren als een app ‘zou moeten werken’ maar niet binair compatibel is.

Vullen van een gat

Volgens Greg Marsden van Oracle, die ook in het bestuur van OpenELA zit, helpt de tool vooral bij het voldoen aan één van OpenELA’s oorspronkelijke doelen. “Hoewel we allemaal streven naar compatibiliteit van onze Enterprise Linux-systemen, laat ELValidated ons dit echt bewijzen – zowel aan onszelf als aan onze gebruikers, waar compatibiliteit het meest telt.”

“We hebben jarenlang algemene standaarden gehad zoals de LSB, maar er was nooit een heldere, open en herhaalbare manier om strikte compatibiliteit specifiek voor Enterprise Linux te definiëren en te valideren”, stelt Kurtzer. Volgens hem maakte CentOS dit probleem destijds minder urgent door als gemeenschappelijke referentie te fungeren.

Nu CentOS is weggevallen als gedeelde basis doordat Red Hat deze in 2023 terugtrok, miste de industrie een betrouwbare standaard. ELValidated moet dit gat opvullen door het hele ecosysteem (distributeurs, ISV’s, IHV’s en gebruikers) een duidelijke manier te bieden om compatibiliteit te bewijzen.

De compatibiliteitsrapporten van OpenELA zijn nu beschikbaar via GitHub. ISV’s, IHV’s en Linux-ontwikkelaars kunnen hiermee validatie krijgen dat hun applicaties draaien op alle Linux-distributies zonder aanpassingen of hercompilaties.