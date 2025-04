OpenELA introduceert Leapp-project voor in-place upgrades van Enterprise Linux

OpenELA breidt functionaliteit van Leapp upgrade-tool uit naar alle Enterprise Linux-varianten. De huidige upstream-versie van het opensource project ondersteunt alleen Red Hat Enterprise Linux (RHEL). OpenELA biedt met deze nieuwe ‘aftakking’ van Leapp meer mogelijkheden op het gebied van het migreren van Enterprise Linux besturingssystemen. Het voegt daarnaast ook nog enkele nieuwe functies toe aan Leapp.

De ontwikkeling van het Leapp-project door OpenELA markeert een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het Enterprise Linux-ecosysteem, volgens de partijen die samen OpenELA vormen: Oracle, CIQ (Rocky Linux) en SUSE. OpenELA, dat staat voor het leveren van open source code, tools en systemen aan de opensource community, voegt met deze aankondiging een essentiële component toe aan zijn groeiende aanbod van Enterprise Linux-tools.

Verbeteringen voor mission-critical omgevingen

De grootste impact van de nieuwe versie van Leapp is zonder meer dat het gebruikers van opensource Enterprise Linux eenvoudiger laat upgraden naar een andere, nieuwere versie. OpenELA heeft echter ook nog wat andere updates doorgevoerd in Leapp. Zo wordt het mogelijk om de kernel-compatibiliteit te verifiëren voor specifieke functies. Daarnaast voegt het extra mogelijkheden toe om niet-ondersteunde configuraties te detecteren. Verder geeft de tool nu ook aan welke extra stappen gebruikers voor en na een upgrade nog kunnen en soms moeten zetten.

Er zijn ook updates aan Leapp gedaan die specifiek gericht zijn op mission-critical omgevingen. Denk hierbij aan de SELinux-ondersteuning die nu ingebouwd zit. SELinux staat voor Security-Enhanced Linux en houdt in dat er een module in de kernel zit die extra beveiliging biedt, bijvoorbeeld Mandatory Access Controls (MAC). Het wordt eveneens mogelijk om upgrades uit te voeren met de FIPS-modus ingeschakeld. Dit is belangrijk voor organisaties die hieraan moeten voldoen en dus alleen cryptografie mogen gebruiken die is goedgekeurd door FIPS. Verdere updates gaan over meer ondersteuning voor aangesloten netwerkopslag en ondersteuning voor upgrades met snelle kexec reboots.

Uitbreiding van ondersteuning voor RHEL-alternatieven

Het werk dat OpenELA heeft gedaan, dat heeft geresulteerd in de nieuwe versie van Leapp is zonder meer belangrijk voor eindgebruikers. Leapp zorgt er nu namelijk voor dat alle Enterprise Linux-gebruikers het kunnen gebruiken voor upgrades, niet alleen degenen die werken met Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Dit is een belangrijke uitbreiding ten opzichte van de upstream versie, die alleen RHEL-systemen ondersteunt.

Het nieuws van vandaag past bij de doelstellingen van OpenELA, dat werd opgetuigd door Oracle, CIQ en SUSE nadat Red Hat gebruikers van het gratis CentOS richting het betaalde RHEL wilde dwingen door de stekker uit CentOS te trekken. Het wil Enterprise Linux volledig opensource houden, met snelle updates, veilige fixes, transparantie, ondersteuning vanuit de community en de garantie dat het gratis en echt opensource blijft voor iedereen.

Lees ook: Het stormt in de opensource-wereld: SUSE brengt eigen RHEL-variant