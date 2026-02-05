OpenAI lanceert Frontier voor bouwen en beheren enterprise AI-agents

OpenAI introduceert het Frontier-platform, waarmee bedrijven AI-agents kunnen bouwen, uitrollen en beheren. Het moet een end-to-end aanpak bieden om agents te bouwen en ook daadwerkelijk werkend te krijgen binnen bestaande systemen. OpenAI baseert de aanpak op hoe bedrijven al jaren mensen onboarden: met gedeelde context, training, feedback en duidelijke toegangsrechten.

Frontier leunt op vier kernprincipes. Ten eerste moet een agent snappen hoe werk daadwerkelijk gebeurt binnen systemen. Daarvoor verbindt het platform silo datawarehouses, CRM-systemen, ticketingtools en interne applicaties tot één semantische laag die alle agents kunnen raadplegen.

Ten tweede moeten agents kunnen plannen, handelen en problemen oplossen. Het platform biedt een open agent execution environment waarin agents kunnen werken met bestanden, code draaien en tools gebruiken. Daarbij bouwen ze geheugen op uit eerdere interacties, wat de prestaties verbetert.

Ten derde is kwaliteitsverbetering cruciaal. Ingebouwde evaluatie en optimalisatie maken duidelijk wat werkt en wat niet. Zo leren agents wat goed werk is en worden ze beter in taken die ertoe doen. Ten vierde heeft elke agent een eigen identiteit met expliciete permissies en guardrails, zodat teams ze kunnen inzetten in gevoelige en gereguleerde omgevingen.

OpenAI stelt voor Frontier engineers beschikbaar die met klantteams samenwerken aan implementatie en best practices. Zij vormen ook een feedback loop naar OpenAI Research, zodat learnings uit bedrijfsimplementaties de modellen zelf verbeteren.

Benadering

OpenAI benadrukt dat Frontier werkt met bestaande systemen zonder dat bedrijven hoeven te replatformen. Agents kunnen draaien op lokale omgevingen, enterprise cloud-infrastructuur en OpenAI-hosted runtimes. Voor tijdsgevoelig werk prioriteert Frontier low-latency toegang tot OpenAI-modellen.

De aanpak moet ervoor zorgen dat het perspectief verschuift van geïsoleerde use cases naar AI-coworkers die door de hele organisatie heen werken. Daarbij is het uitgangspunt dat agents dezelfde skills nodig hebben als mensen. Dat wil zeggen, context, onboarding, feedback en boundaries.

