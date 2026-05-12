HPE vernieuwt GreenLake voor een private cloud zonder fragmentatie

HPE heeft een nieuwe reeks GreenLake-updates aangekondigd. Deze hebben betrekking op private cloud, opslag en databescherming. De toevoegingen omvatten HPE Private Cloud, Alletra Storage MP, Zerto en Data Fabric Software. Er is een duidelijke focus op het samenbrengen van workloads, het versnellen van AI-data pipelines en het verminderen van de afhankelijkheid van gefragmenteerde tools van verschillende leveranciers.

Het bedrijf beschouwt de update als een stap in de richting van een uniform bedrijfsmodel. Het doel is om een private cloud, databeheer en -bescherming aan te bieden via één enkele leverancier. “Bedrijven moderniseren in hoog tempo voor AI en cloud-native runtimes en deze transformatie stelt nieuwe eisen aan de manier waarop omgevingen worden beheerd, beschermd en geschaald”, aldus Fidelma Russo, EVP & GM Hybrid Cloud & CTO bij HPE. Die gedachte zal velen bekend voorkomen: Russo heeft GreenLake al langer gepresenteerd als HPE’s antwoord voor bedrijven die een private cloud willen zonder de complexiteit van het zelf opzetten ervan. Natuurlijk bestaan dergelijke oplossingen in allerlei vormen, van kleinschalige private varianten van hyperscalers tot VCF van VMware by Broadcom. HPE wil zijn abstractielagen en eenvoudig dagelijks beheer tot de sleutel tot succes maken.

HPE Private Cloud is nu toe aan zijn vierde generatie. Nieuw in deze release is Kubernetes-beheer naast virtuele machines op één platform, gebouwd op de HPE ProLiant Compute Gen12. De Gen12-hardware levert verbeterde prestaties per watt, een hogere consolidatie van workloads en verbeterde beveiliging via HPE Integrated Lights-Out (iLO). Huidige Business Edition-klanten kunnen hun bestaande software upgraden om zowel VM’s als Kubernetes te beheren zonder hardware te vervangen. Klanten die een volledige hybride en multicloud-orkestratielaag willen, krijgen een upgradepad naar HPE Morpheus Software.

Ook wordt de migratie weg van VMware-omgevingen direct aangepakt. HPE Zerto ondersteunt nu live workloadmigratie van VMware naar HPE-virtuele machines met continue gegevensbescherming, waardoor organisaties workloads kunnen verplaatsen met minimale verstoring en een RPO/RTO-herstel van bijna nul. De integratie met het Veeam Data Platform brengt agentless, op hostniveau gebaseerde, image-gebaseerde back-up naar HPE Private Cloud, met native tracking van gewijzigde blokken en herstel dat verder reikt dan het eigen platform. Dit borduurt voort op het bestaande partnership tussen Veeam en HPE, dat gestaag is gegroeid. Veeam heeft onlangs volledige ondersteuning voor HPE Morpheus VM Essentials gelanceerd, waardoor het aanbod van HPE op het gebied van databescherming op gelijke voet staat met dat van VMware, Nutanix en Microsoft. HPE StoreOnce wordt ook geïntegreerd met HPE Private Cloud voor realtime replicatie.

Voor edge- en gedistribueerde use cases ondersteunt HPE SimpliVity nu HPE Morpheus VM Essentials en uitgebreide veerkracht met HPE StoreOnce Gen5.

Alletra X10000, B10000 en Data Fabric krijgen agentgebaseerde AI

De HPE Alletra Storage MP X10000 krijgt native file storage naast de bestaande object storage op één platform. Tot nu toe was het platform alleen voor objecten geschikt en daardoor niet zo flexibel als het zou kunnen zijn. De X10000 schaalt nu naar 16 nodes en 23 PB aan capaciteit en voegt een 100 procent garantie op data availability toe. HPE voegt RDMA-compatibele file storage toe om AI-training, inferentie en KV-cache-workloads te versnellen, en claimt back-upopnameprestaties tot 2,5 PB/uur met de Data Protection Accelerator Node.

De HPE Alletra Storage MP B10000 krijgt realtime agent-ondersteuning die opslagproblemen autonoom detecteert, analyseert en oplost. De schaalbaarheid van de controller nodes wordt uitgebreid van vier naar zes nodes voor 50 procent meer prestaties, terwijl een nieuwe 5:1-garantie voor datareductie erop gericht is de kosten per TB te verlagen. De B10000 voegt ook ingebouwde fouttolerantie voor twee nodes toe.

HPE Data Fabric Software krijgt beleidsgebaseerde dataplaatsing en -verplaatsing, een chattende AI-assistent voor toegang tot de global namescape in gewone mensentaal, en verbeterde metadata-integratie. Ondersteuning voor Apache Polaris voegt op open standaarden gebaseerd beheer toe over verschillende platforms heen. HPE Zerto maakt de release compleet met een nieuwe AI-assistent voor databescherming en integratie met Microsoft Defender, wat realtime inzicht in bedreigingen en sneller herstel biedt.