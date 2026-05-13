SAP lanceert de Autonomous Enterprise op Sapphire 2026

SAP heeft op Sapphire 2026 in Orlando de Autonomous Enterprise geïntroduceerd. Het is een strategische herpositionering van het bedrijf, SAP wil dat zijn software voortaan bedrijfsprocessen autonoom uitvoert. Drie nieuwe lagen vormen de basis: een unified AI-platform, een autonome suite en een nieuwe gebruikerservaring.

De hele strategie valt of staat met SAP Business AI Platform, dat is de nieuwe fundering waarop alles rust. SAP voegt SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud en SAP Business AI samen in één omgeving. Centraal staat de SAP Knowledge Graph: deze bezit alle informatie van alle bedrijfsentiteiten, processen en relaties binnen het SAP-landschap van een klant. De Knowledge Graph moet de duiding bieden bij processen en acties binnen het SAP-ecosysteem. Als het goed is kan de Knowledge Graph al vragen, data en processen in de juiste context plaatsen, zodat ook de juiste acties worden uitgevoerd.

Zo’n Knowledge Graph is min of meer een vereiste in de wereld van AI. Alle grote SaaS-platformen bouwen of werken inmiddels met een Knowledge Graph. Wat wel een groot verschil maakt is de kwaliteit en het formaat van elke Knowledge Graph, dat verschilt per bedrijf en per SaaS-oplossing. Gezien SAP’s rijke portfolio aan business applicaties over vele line-of-businesses, is die van SAP zeer breed.

Wat is een autonomous enterprise?

De Autonomous Enterprise is SAP’s visie op de toekomst van enterprise software. Binnen een autonomous enterprise voeren AI-agents bedrijfsprocessen zelfstandig uit, van financiële afsluiting tot supply chain-optimalisatie, allemaal onder het toeziend oog van mensen die de strategische richting bepalen en controleren of het werk juist is uitgevoerd. Het is een fundamentele verschuiving: software legt niet langer vast wat mensen hebben gedaan, maar voert het werk zelf uit. SAP positioneert dit als de logische volgende innovatiestap, waarbij business context en ingebouwde governance het onderscheid maken ten opzichte van generieke AI-oplossingen.

Joule Studio laat klanten zelf agents bouwen

Hoewel SAP zelf en ook veel SAP-partners agents bouwen en leveren op het platform. Blijven er altijd use cases over waarbij een klant zelf een agent wil of moet bouwen. Simpelweg omdat het een meer specifieke user case is. Joule Studio is de nieuwe ontwikkelomgeving voor het bouwen van enterprise agents, applicaties en workflows. Developers kunnen werken met no-code, pro-code en AI-frameworks naar keuze, allemaal op SAP-beheerde infrastructuur. Alle SAP-klanten en -partners krijgen twaalf maanden gratis toegang tot de design omgeving van Joule Studio.

SAP Autonomous Suite

Op basis van het platform introduceert SAP de SAP Autonomous Suite. Voor het eerst zijn SAP’s primaire business applicaties ontworpen om processen zelf uit te voeren.

De suite bevat meer dan 50 domein-specifieke Joule Assistants over finance, supply chain, inkoop, HCM en customer experience. Deze assistants orchestreren meer dan 200 gespecialiseerde agents. Een concreet voorbeeld dat SAP liet zien: de Autonomous Close Assistant kan het financiële afsluitproces van een boekjaar terugbrengen van weken naar dagen door journaalboekingen, reconciliaties en foutoplossing te automatiseren.

Industry AI

SAP lanceerde ook Industry AI: hierin presenteerde het zeven autonome scenario’s voor sector-specifieke processen met eigen datamodellen, proceslogica en AI mogelijkheden.

Wat SAP met Industry AI probeert is zijn diepe industrie kennis te gebruiken om de standaard line-of-business processen te automatiseren. Het heeft voor die zeven industrieën dan ook allemaal specifieke AI-assistenten en agents ontworpen om hierbij te helpen. De zeven industrieën waar SAP nu op focust zijn:

Asset Management ; olie, gas en energie

; olie, gas en energie Adaptive Production ; industriële productie

; industriële productie Commodity Management ; agribusiness

; agribusiness Project Delivery ; professionele dienstverlening

; professionele dienstverlening Regulated Manufacturing ; life sciences

; life sciences Revenue Growth Management ; consumentengoederen

; consumentengoederen Unified Commerce; retail

Elk scenario is ontworpen voor uitbreiding naar aangrenzende sectoren. Iets wat SAP al op de planning en later beschikbaar moet komen. Ze doen nog geen uitspraken over wanneer.

Joule Work, de nieuwe persoonlijke AI-assistent

SAP introduceert Joule Work als de nieuwe manier waarop gebruikers met SAP-software omgaan. In plaats van navigeren door applicaties beschrijft een gebruiker een gewenste actie in een AI-chatbot, waarna Joule de juiste combinatie van workflows, data en agents aanroept.

Joule Work komt beschikbaar via desktop, mobiel en web. Daarnaast hebben we begrepen dat Joule Work ook beschikbaar zal komen binnen Microsoft Teams en Slack.

Adoptie van SAP en migratie

RISE with SAP-klanten krijgen drie Joule Assistants cadeau in het eerste jaar. SAP GROW-klanten krijgen daarentegen bij onboarding direct toegang tot het volledige portfolio. SAP GROW is voor organisaties die snel in de public cloud versie van SAP kunnen instappen, terwijl RISE with SAP een private cloud aanbod is voor grote enterprise organisaties die vaak met legacy te maken hebben en complexe migratieprocessen.

Over migraties gesproken, SAP heeft ook een nieuwe agent gebaseerde migratie-toolkit beschikbaar gemaakt die ERP-migraties met 35 procent moeten reduceren. Deze agents kunnen legacy systemen analyseren, code saneren maar ook configuratie en testprocessen automatiseren. Aangezien nog steeds veel klanten vastzitten op verouderde ECC-omgevingen is dat een welkome aanvulling.

Veel SAP-klanten werken met SAP partners en die partners krijgen nu ook financiële ondersteuning om klanten te helpen met AI-adoptie. SAP stelt een hiervoor een fonds van 100 miljoen euro beschikbaar.

Partnerships

Tijdens SAP Sapphire kondigde SAP ook een hele reeks partnerships aan. Claude van Anthropic wordt één van de foundation models voor Joule-agents. NVIDIA levert via OpenShell de beveiligde runtime-laag voor Joule Studio. n8n wordt ingebouwd in Joule Studio voor visuele workflow-orkestratie, daarnaast doet SAP een strategische investering in n8n, waarmee de waardering van n8n verdubbelt naar 5,2 miljard dollar. Amazon Athena van AWS is toegevoegd als zero-copy data-integratie met de SAP Business Data Cloud.

Wordt SAP echt autonomous?

De Autonomous Enterprise is SAP’s meest ambitieuze strategie in jaren. De fundering is solide: vijftig jaar bedrijfsprocesdata, een brede Knowledge Graph en een serieus partnernetwerk. Of klanten SAP daadwerkelijk hun bedrijfsprocessen autonoom laten uitvoeren is echter een andere vraag. Alles staat of valt met de adoptie van Joule. SAP weet dat zelf ook, vandaar het fonds van 100 miljoen euro om die adoptie te versnellen. De visie is helder. De uitvoering is het moeilijke deel.