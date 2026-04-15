Nieuw Scale Computing krijgt nieuw Velocity partnerprogramma

Scale Computing is sinds jaar en dag erg duidelijk geweest dat hun partners een uitermate belangrijke rol spelen in hoe het bedrijf de markt opgaat. Met allerlei veranderingen in de markt en bij Scale zelf de laatste tijd, werd het tijd om het partnerprogramma op de schop te nemen. Vandaag kondigt het bedrijf tijdens SC//Platform 2026 Summit het nieuwe Velocity Partner Program aan.

MSP’s die actief zijn in de wereld van virtualisatie en hardware hebben het niet eenvoudig gehad de laatste tijd. Door de keuzes van Broadcom rondom VMware hebben behoorlijk wat partners ook keuzes moeten maken, voor zichzelf en voor hun klanten. Recent kwamen daar de supply chain-problemen rondom hardware bij, gevoed door de enorme investeringen in AI. In de woorden van Kyle Fenske, de nieuwe Global Channel Chief van Scale, die we tijdens het evenement spreken: “Partners worstelen met hoe het verder moet.”

Alsof bovenstaande ontwikkelingen nog niet genoeg waren, deed Scale Computing zelf er ook nog een schepje bovenop. Dat wil zeggen, Scale is vandaag een compleet ander bedrijf dan een jaar geleden. Dat komt voornamelijk door de overname door Acumera in de zomer van 2025. Daardoor, en door onder andere de overname van Adaptiv Networks, is het edge-platform en de volledige edge-stack die het nieuwe Scale Computing kan aanbieden uitgebreid met meer componenten.

Alles samen in een enkel partnerprogramma

Aangezien Scale en partners van oudsher veel loyaliteit naar elkaar hebben, zoals we over de jaren heen van beide kanten hebben gehoord in veel gesprekken, was het belangrijk dat het partnerprogramma op de schop ging. Scale wil duidelijk maken dat het inmiddels veel meer is dan een vervanging voor VMware. Dat is op zich ook goed en zeker nodig voor Scale. De gebeurtenissen bij VMware hebben Scale zeker geen windeieren gelegd als het gaat om groei in omzet, klanten en partners (waarbij de EMEA-regio het snelst groeit als het gaat om nieuwe partners), maar uiteindelijk zal Scale ook een verhaal moeten hebben buitenom het vervangen van VMware.

Met de integratie van de producten van Acumera, Scale en inmiddels ook Adaptiv, krijgt dat verhaal ook zeker vorm. We gaan daar in een aankomende analyse van onze indrukken tijdens SC//Platform 2026 Summit en Scale Computing in het algemeen dieper op in. Voor een bedrijf dat het moet hebben van partners als het gaat om groei, is het echter ook belangrijk dat die optimaal kunnen presteren. “Met het Velocity Partner Program brengen we de bedrijven [Acumera en Scale, red.] samen met Adaptiv in een enkel programma”, volgens Fenske.

Deel of geheel?

Als we Fenske vragen of het de bedoeling is dat alle partners vanaf nu zoveel mogelijk de hele stack bij klanten naar binnen gaan rijden, antwoordt hij dat de partners daar zelf een beslissing over moeten nemen. “Als partners een enkel onderdeel van ons platform willen verkopen, dan kunnen ze dat blijven doen en succesvol zijn”, stelt hij. Hij geeft echter ook toe dat partners die meegaan in de wat meer full-stack visie van Scale en dus meer componenten als een geïntegreerd geheel verkopen, ook meer voordeel gaan hebben. Daar is op zich ook helemaal niets mis mee overigens.

Scale belooft met het nieuwe Velocity partnerprogramma het naar eigen zeggen “meest partnervriendelijke infrastructuurecosysteem” op de markt te blijven bouwen. De nadruk moet komen te liggen op het belonen van expertise, het weghalen van frictie in het kanaal en het genereren van voorspelbare en terugkerende winsten, volgens Fenske.

