VMware-klanten beperken afhankelijkheid na overname door Broadcom

Twee jaar na de overname door Broadcom is 86 procent van de VMware-klanten actief bezig de afhankelijkheid van het platform te verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek van CloudBolt, waaruit naar voren komt dat prijsdruk en strategische onzekerheid de belangrijkste aanjagers zijn.

Het onderzoek werd begin dit jaar uitgevoerd onder ruim driehonderd IT-beslissers bij grote Noord-Amerikaanse organisaties. De resultaten, waarover Ars Technica schrijft, laten zien dat de impact van de overname nog altijd doorwerkt in dagelijkse IT-keuzes.

Een meerderheid van de respondenten ervaart de veranderingen als ontwrichtend, vooral door hogere kosten en onduidelijkheid over de langetermijnplannen rond VMware. Ook de overstap naar abonnementslicenties en aanpassingen in het partner- en supportmodel dragen bij aan die onrust.

Hoewel extreme prijsstijgingen minder vaak voorkomen dan aanvankelijk werd gevreesd, melden veel organisaties wel structurele kostenverhogingen. Tegelijkertijd leeft breed de verwachting dat VMware nog duurder wordt, wat het vertrouwen in stabiliteit op de lange termijn aantast.

Gefaseerde overstap op alternatieven

Die onzekerheid leidt tot concrete actie. Bij de meeste organisaties lopen inmiddels trajecten om delen van de VMware-omgeving af te bouwen. Dat gebeurt meestal gefaseerd, waarbij kritieke workloads voorlopig blijven staan. Publieke cloudplatforms en virtualisatieoplossingen binnen het Microsoft-ecosysteem gelden het vaakst als alternatief.

De strategie is daarbij vooral pragmatisch. Door de afhankelijkheid te verkleinen, proberen organisaties hun onderhandelingspositie te verbeteren zonder migratierisico’s te vergroten. Steeds vaker wordt daarbij geaccepteerd dat VMware voor specifieke toepassingen voorlopig de meest logische keuze blijft.

Met name kleinere en middelgrote organisaties voelen de druk. Hogere kosten, verplichte bundels en minder flexibiliteit maken VMware lastiger te verdedigen richting het management. Tegelijkertijd is overstappen geen eenvoudige oplossing, doordat het beheren van meerdere platforms en een gebrek aan specialistische kennis de operationele complexiteit vergroten.

Volgens CloudBolt past deze ontwikkeling binnen Broadcoms bredere koers. De nadruk lijkt te liggen op maximale opbrengst bij klanten die blijven, niet op het behouden van het volledige klantenbestand. Voor VMware-gebruikers betekent dat dat de huidige situatie structureel is. De massale uittocht bleef uit, maar de beweging richting minder afhankelijkheid zet duidelijk door.