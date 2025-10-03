Broadcom zet de stappen die VMware weigerde te doen, al schuurt het wel

Broadcom heeft een hele heldere strategie met VMware. Het zet de stappen die VMware zelf de afgelopen jaren weigerde te doen. Het portfolio vereenvoudigen, de producten simplificeren en zoveel mogelijk integreren. Daarnaast volgt er de nodige innovatie. Onderaan de streep wordt VMware echt steeds beter, alleen niet voor iedereen, en je merkt dat het daar af en toe nog wat schuurt.

Dit jaar waren we wederom te gast op VMware Explore, niet langer in Barcelona want die editie bestaat niet meer, maar in Las Vegas. Op zich best opmerkelijk want de Europese editie van VMware Explore was een stuk groter dan de Amerikaanse editie.

Er is een hoop te doen geweest rondom VMware na de overname door Broadcom, vooral onder midden- en kleine bedrijven in Europa heerst veel onvrede over de stappen die zijn gezet. Inmiddels lijken de meeste organisaties de nieuwe strategie van VMware geaccepteerd te hebben. We moeten eerlijk bekennen dat die strategie helemaal zo slecht niet is. De nieuwe oplossingen zijn zeer duidelijk, bieden een all-in oplossing voor een private cloud, maar de doelgroep ligt in het hogere middensegment en de enterprise organisaties. Alle organisaties die daaronder zitten, zullen op zoek gaan naar een alternatief.

De toekomst van VMware is VCF9

Het was vorig jaar al wel duidelijk dat VMware Cloud Foundation het belangrijkste product ging worden in het portfolio. Broadcom heeft een einde gemaakt aan de honderden SKU’s van verschillende producten. Er zijn nog een paar producten waar men uit kan kiezen. We hebben van SoftwareOne weleens begrepen dat het vroeger zes maanden duurde voordat een salesmedewerker een offerte voor VMware kon maken, zo complex was de prijslijst.

Die tijden zijn voorbij, ook zijn de tijden voorbij dat je de producten niet uit elkaar kon houden. Toen werden de namen van de producten elk jaar veranderd en hadden ze naast het portfolio nog Project X, Y en Z.

Nu draait alles om VCF 9, de nieuwste versie van VMware Cloud Foundation, waarin alles zich geïntegreerd. Virtualisatie, containers, NSX, vSAN, automation en zelfs Private AI Services zijn nu inbegrepen in VCF 9.

Snel en simpel

Wat echter veel belangrijker is, is dat Broadcom kiest voor simpliciteit. De tijden dat het hele IT-team jaarlijks op een cursus VMware moest ligt achter ons. Je kan nog steeds accreditaties halen, maar vanuit de webconsole kan je met een paar klikken zo’n beetje alles regelen. NSX biedt netwerksecurity en segmentatie, daar kan je qua configuratie zo’n beetje in verdwalen. Nu kiest VMware ervoor om met twee klikken een complete virtual private cloud aan te maken. Alle complexe netwerkconfiguraties zijn geautomatiseerd en naar de achtergrond verplaatst. Hetzelfde geldt voor het patchen van VMware instances, voorheen ging dat ten koste van het weekend van een IT-manager, nu kan dat geruisloos en geautomatiseerd op de achtergrond zonder dat de systemen hoeven te herstarten. Updates installeren zonder reboot klinkt niet als een waardevolle innovatie in 2025, maar bij VMware waren ze simpelweg nog niet zover, nu wel. Dat geldt ook voor object storage, vSAN ondersteunt na al die jaren nu ook eindelijk object storage, naast volume (block) en file storage.

Automation speelt grote rol

VMware zet ook fors in op meer automation. IT-beheerders moeten minder werk hebben aan het beheren van infrastructuur en ontwikkelaars krijgen meer vrijheid om te focussen op de daadwerkelijke applicatie ontwikkeling. Daarom wordt er stevig ingezet op automatisering via GitOps. De ingebouwde CI/CD pipelines zorgen automatisch voor nieuwe deployments als een Git repository wordt bijgewerkt.

Daarnaast worden VMware policies en configuraties nu ook in code omgezet en opgeslagen in Git. Hierdoor kunnen ontwikkelaars eenvoudig doorbouwen aan applicaties, waarbij policies automatisch worden toegepast op nieuwe containers. Alles is gericht op automation en self-service om die ontwikkelaar maar niet te hinderen in zijn werk.

De ontwikkelaar kan snel nieuwe containers en databases realiseren zonder afhankelijk te zijn van tickets richting operations.

Toezicht via nieuwe dashboards

De ontwikkelaar meer ruimte geven is natuurlijk prima. Tegelijk moet de IT-manager die verantwoordelijk is voor het up en running houden van de infrastructuur ook niet buitenspel worden gezet. Daarvoor introduceert VMware nieuwe dashboards, waarin het exact kan zien hoe gezond de infrastructuur is, hoe de hardware wordt gebruikt, waar de limieten zitten en mogelijke waarschuwingen voor problemen. Dat gebeurt allemaal vanuit hetzelfde overzicht. VMware kan ook steeds meer zelf, bijvoorbeeld het efficient verdelen van workloads over de beschikbare infrastructuur gebeurt volautomatisch.

Ondersteuning voor en door AI

VMware zet ook grote stappen met AI. Zo komt er ondersteuning voor het MCP-protocol, zodat AI-agents met de infrastructuur kunnen gaan communiceren. Verder is er een VCF Intelligent Assistent die IT-beheerders kan helpen met analyses van problemen en informatie kan bieden uit documentatie. Hierdoor kunnen problemen met de infrastructuur of applicaties veel sneller worden opgelost. Als er een probleem is met een verbinding tussen twee endpoints, kan dat meerdere oorzaken hebben, als AI al een voorlopige analyse kan doen en zaken kan uitsluiten, of juist kan wijzen op een poort die in de firewall geblokkeerd wordt. Dan hoeft de IT-beheerder niet meer zelf te zoeken.

Private AI Services

Wat de komende jaren steeds belangrijker zal worden zijn de Private AI Services. Hiermee wordt het mogelijk om AI-modellen op VCF 9 te laten landen. Hierin is VMware al best wel ver, zo is er een model gallery waarin allerlei modellen gedownload kunnen worden en lokaal in de private cloud worden uitgevoerd. Ook kan het gedrag van de modellen vooraf worden gecontroleerd en geverifieerd.

Het uiteindelijk draaien van een model op VCF 9 kan ook in multi-tenant. Een enkel model kan beschikbaar worden gesteld aan meerdere tenants, waarbij de data van de tenants wel volledig gescheiden blijft. Ook is Vmotion geschikt gemaakt voor AI, zodat wanneer er een storing optreedt de AI-modellen of GPU workloads gewoon beschikbaar blijven door ze automatisch op de achtergrond te verplaatsen naar infrastructuur zonder storing.

VMware heeft alles in huis om AI-workloads op een veilige manier in de private cloud te draaien. Iets dat bij veel grote organisaties op het wensenlijstje staat.

Voor wat betreft de hardware kunnen VMware-klanten terecht bij zowel Nvidia, AMD als Intel. Alle hardware wordt ondersteunt en zoals van een goede virtualisatiespeler verwacht mag worden, hoeven applicaties niet aangepast te worden als de onderliggende hardware wisselt.

VMware timmert stevig aan de weg, maar blijft schuren

Alles bij elkaar timmert Broadcom met VMware stevig aan de weg. Toch blijft het ook bij ons nog een beetje schuren. Broadcom mikt op het hogere segment en daar is het op dit moment zeer succesvol. De cijfers die Broadcom presenteert zijn goed.

Toch zijn er in Europa enorm veel bedrijven en partners die in het middensegment of daaronder zitten en voor wie VMware onbetaalbaar of onhaalbaar is geworden. Dat is vervelend, maar Broadcom stelt dat de hoeveelheid klanten die vertrekt wel meevalt. Op basis van onze ervaringen en gesprekken, moet de grote verhuizing echter nog beginnen. Een beetje VMware-omgeving die goed geïntegreerd is vereist nu eenmaal een nauwkeurige planning en uitvoerige testen.

Public cloud

VMware geeft ook aan dat hun private cloud aanbod inmiddels veel beter resoneert in de public cloud. Volgens Broadcom is de omzet uit VMware-oplossingen met 40 procent gestegen. In 2022 moesten we nog concluderen dat VMware on AWS een grote flop was, met groeicijfers van maximaal 500 VM’s per maand. VMware groeit weliswaar in de public cloud, de focus lijkt echt meer op de private cloud on-premises te liggen. Sommige klanten zullen best een klein gedeelte van hun workloads in de public cloud laten draaien, of als flexibele schil, maar echt groot zien wij het niet worden.

Als klanten de Private AI Services niet enkel on-premises willen draaien, maar ook daarvoor een flexibele schil willen, dan kunnen ze enkel bij lokale VMware-partners terecht. In de public cloud zullen VMware’s private AI services niet beschikbaar komen.

Toch lijken de drie grote clouds VMware wel heel serieus te nemen, zowel AWS, Google als Microsoft zijn hoofdsponsor van het VMware-event. Het kan ook zijn voor eigen gewin, want alle partijen spelen eigenlijk een dubbelspel. Ze proberen alle drie om VMware-klanten los te weken en te migreren naar hun native cloudoplossingen. Microsoft stuurde zelfs een persbericht uit aan het begin van dit event, om een nieuwe migratie tool van VMware naar HyperV aan te kondigen. Dat schuurt enorm.

Veel van de uitspraken van Broadcom executives gaan onderaan de streep over on-premises. De public cloud is en blijft de concurrent. De focus, ook tijdens dit event, lijkt voor 80 procent op on-premises datacenters te liggen. Ook al zien veel organisaties de public en private cloud juist als een ideale mix.

Conclusie

Broadcom heeft heel veel kritiek over zich heen gekregen rondom de overname van VMware. Toch zijn ze erin geslaagd om te doen wat VMware in de jaren ervoor heeft nagelaten. Een overzichtelijk portfolio creëren waarin alles is geïntegreerd, innoveren met nieuwe oplossingen, een betere public cloud-strategie, maar een sterke focus op on-premises.

Wel is het niet langer voor iedereen weggelegd. Door de integraties van al die oplossingen in VCF 9 is dat product een stuk uitgebreider en duurder geworden. Voor sommige organisaties in het middensegment en daaronder is VMware in veel gevallen te duur geworden. Ondertussen focust Broadcom vooral op de grotere organisaties, die wel de middelen hebben en de voordelen kunnen pakken van het nieuwe VCF 9. Daar kan VMware ook nog echt groeien.

Alles wat daaronder zit, moet analyseren of de extra mogelijkheden, automation en AI opwegen tegen de hogere kosten. Volgens VMware is de TCO echt een stuk lager dan de concurrentie. Al roepen ze dat natuurlijk allemaal.

Het alternatief is uitwijken naar een Nutanix of HPE VME. Dat zal komend jaar duidelijker worden, klanten die willen migreren gebruiken 2025 vooral als het jaar om te plannen en 2026 als het jaar van de migraties. We kijken met bewondering naar de stappen die VMware zet en zijn benieuwd of ze verder kunnen groeien.