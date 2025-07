Update voor Windows 11 brengt meer weerbaarheid (en Recall)

De optionele update KB5062660 voor Windows 11 versie 24H2 is nu beschikbaar. Microsoft introduceert enkele nieuwe functies, waaronder de uitrol van Microsoft Recall in Europa.

Recall maakt het mogelijk om momentopnames van activiteiten te exporteren naar vertrouwde apps of websites. Bij de eerste activatie wordt een unieke exportcode gegenereerd, die nodig is om snapshots te ontsleutelen. Deze code wordt slechts eenmaal weergegeven en wordt niet door Microsoft opgeslagen. Gebruikers kunnen de export activeren via de instellingen, waar ook een nieuwe optie is toegevoegd om Recall te resetten en alle bijbehorende gegevens te verwijderen.

De update breidt ook de Click to Do-functionaliteit uit. Zo is er nu een nieuwe actie beschikbaar genaamd Practice in Reading Coach, waarmee gebruikers hun leesvaardigheid en uitspraak kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen geselecteerde teksten worden weergegeven in Immersive Reader, een omgeving zonder afleiding met aanpasbare leesinstellingen.

Click to Do ook in Teams

Ook is het nu mogelijk om geselecteerde tekst direct om te zetten in een concept via Draft with Copilot in Word, op voorwaarde dat de gebruiker over een Microsoft 365 Copilot-abonnement beschikt. Verder is Click to Do nu geïntegreerd met Microsoft Teams voor het verzenden van berichten of plannen van vergaderingen.

De instellingen-app krijgt een AI-agent voor Copilot+ pc’s, die gebruikers helpt bij het vinden en wijzigen van instellingen door natuurlijke taal te gebruiken. Deze agent kan ook handelingen automatiseren met toestemming van de gebruiker. Op niet-Copilot+ systemen is de zoekbalk in de instellingen-app voortaan gecentreerd voor betere toegankelijkheid.

Onder de noemer Windows Resiliency Initiative introduceert Microsoft snelle machineherstelopties via het Windows Recovery Environment. Deze functie detecteert automatisch wijdverspreide problemen en biedt gerichte oplossingen via Windows Update. Thuisgebruikers hebben deze functie standaard ingeschakeld. Ook de interface bij onverwachte herstarts is aangepast om beter aan te sluiten bij de Windows 11-vormgeving.

Verbeteringen in Startmenu

Andere verbeteringen zijn doorgevoerd aan het Startmenu, waar systeembeheerders nu de optie hebben om vaste pin-instellingen slechts eenmaal toe te passen. Snap-functionaliteit heeft een gebruiksvriendelijkere interface gekregen met tips bij onbedoelde activatie. De instellingen voor Windows Search zijn samengevoegd tot één overzichtelijke pagina. Voor gamegebruikers is er een nieuwe Gamepad-toetsenbordlay-out, die ook werkt voor het invoeren van een PIN bij het inloggen.

Problemen in eerdere versies zijn aangepakt, waaronder bugs in File Explorer die voorkwamen bij synchronisatie met SharePoint-sites en het openen van contextmenu’s. Andere opgeloste problemen hebben betrekking op systeemstabiliteit, invoermethoden voor traditionele Chinese en Indiase toetsenborden, het visueel verdwijnen van desktopiconen bij app-updates, en notificaties die geen apps naar de voorgrond brachten.

Ten slotte zijn ook AI-componenten bijgewerkt, waaronder Image Search, Content Extraction en Semantic Analysis. De update bevat tevens verbeteringen aan de Windows Servicing Stack via KB5064485. Volgens Microsoft zijn er op dit moment geen bekende problemen met deze update. De uitrol vindt geleidelijk plaats, dus het kan enige tijd duren voordat de update voor alle gebruikers beschikbaar is.