DeepL Voice groeit door: nieuwe talen en Zoom Meetings-integratie

DeepL breidt zijn realtime vertaaloplossing DeepL Voice flink uit. Het bedrijf voegt extra talen toe, waaronder Mandarijn, en kondigt een integratie met Zoom Meetings aan. Dit moet de taalbarrière waar medewerkers binnen organisaties geregeld mee te maken hebben weer wat verder slechten.

DeepL lanceerde DeepL voice in november 2024. Het kan ingezet worden voor virtuele meetings en persoonlijke gesprekken. Het levert tijdens virtuele meetings real-time ondertiteling. Bij één-op-één gesprekken is er de mobiele app die vertalingen verzorgt.

DeepL Voice is een belangrijke nieuwe component van het aanbod van het Duitse vertaalbedrijf. Recent onderzoek van het bedrijf toonde namelijk aan dat 70 procent van de meer dan 1000 ondervraagde organisaties in de VS operationele problemen ondervindt door taalproblemen. Voor 61 procent zorgden deze uitdagingen er zelfs voor dat internationale groei afgeremd werd.

Op zich is bovenstaand onderzoek niet helemaal representatief natuurlijk. De VS staat nu niet bepaald bekend als een land waarin veel mensen een tweede of derde taal machtig zijn. Grote uitzondering hierop is uiteraard Spaans en er zijn ook nog de nodige bevolkingsgroepen die onderling hun eigen taal spreken. In Europa, waar Engels in delen in ieder geval op een acceptabel niveau ligt, zullen dit soort percentages een stuk lager liggen. Maar goed, dat taalbarrières voor een impact op zakelijk succes kunnen zorgen, lijkt ons verder wel aannemelijk. De mate waarin zal echter (sterk) verschillen per regio.

Kijken we naar het nieuws van vandaag voor DeepL Voice, dan valt allereerst op dat er nieuwe talen zijn toegevoegd aan de lijst van gesproken talen waar het mee overweg kan. De belangrijkste hiervan is Mandarijn, maar ook Oekraïens en Roemeens zijn vanaf nu beschikbaar in DeepL Voice. De talen die al ondersteund werden zijn Engels, Duits, Japans, Koreaans, Zweeds, Nederlands, Frans, Turks, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Italiaans. Voor ondertiteling tijdens meetings ondersteunt DeepL, via DeepL Translator, 35 talen. Daar zijn twee nieuwe talen bijgekomen: Vietnamees en Hebreeuws.

De tweede belangrijke update van vandaag is dat er meer features beschikbaar komen voor inzet van DeepL Voice in virtuele meetings. Het wordt nu mogelijk om volledige transcripties en vertalingen te downloaden van een meeting. Dat moet het eenvoudiger maken om zaken op te volgen na een meeting. Of dat ook echt zo is, zal afhangen van hoe het gebruikt wordt. Vaak is een transcriptie een enorm document, zeker van een lange meeting, waar je snel in verdwaalt. Alvast samengevatte hoofdpunten (indien kloppend) zijn een stuk handiger.

Tot slot is er voor DeepL Voice nog een uitbreiding naar een tweede meetingplatform. Het integreerde al met Microsoft Teams, maar vanaf binnenkort ook met Zoom Meetings. Daarmee heeft DeepL Voice de twee grootste platformen afgedekt. Het zal vooral interessant zijn om te zien of DeepL Voice beter werkt en beter blijft werken dan de ingebouwde tools in deze platformen, zeker nu daar steeds meer Copilots en andere assistenten bij komen kijken. Met alle diepe expertise die DeepL heeft in het (ver-)taaldomein, geven we ze een goede kans.

