openSUSE Leap 16.0 bijna klaar voor volle release

openSUSE Leap 16.0 heeft de overstap gemaakt van Beta naar Release Candidate met Build 148.4. De Linux-distributie is daarmee zeer dichtbij de finale versie.

Een opvallende vernieuwing in openSUSE Leap 16.0 is de beschikbaarheid van Xfce on Wayland als experimenteel voorproefje. Door intensieve samenwerking wordt openSUSE een van de eerste distributies die deze combinatie aanbiedt. De implementatie blijft uitdagend, aangezien Wayland-ondersteuning in Xfce nog experimenteel is, met diverse bekende problemen.

Gebruikers kunnen kennismaken met greetd en gtkgreet als vervanging voor LightDM, twee tools die beter aansluiten bij de Wayland-omgeving. Voor installatie gebruikt Leap 16.0 de nieuwste Agama-installer, geschikt voor zowel online als offline installaties.

Repository-structuur en 32-bit ondersteuning veranderen

Een fundamentele verandering betreft de repository-structuur. Leap 16.0 gebruikt hoofdzakelijk Ã©Ã©n repository (repo-oss) die zowel community- als SLES-pakketten bevat, inclusief updates. De aparte update-repositories die gebruikers kennen van versie 15.6 vervallen hiermee. Tevens introduceert het systeem aparte repodata per architectuur en parallelle downloads in Zypper voor snellere prestaties.

SUSE Linux Enterprise 16.0 ondersteunt geen 32-bit binaire uitvoering meer, wat gevolgen heeft voor softwarecompatibiliteit. Leap-gebruikers kunnen dit omzeilen door grub2-compat-ia32 te installeren, wat 32-bit emulatie inschakelt via de kernel parameter ia32_emulation=1. Deze verandering heeft ertoe geleid dat Steam verdwijnt uit de Non-OSS repository wegens beperkte 32-bit bibliotheken.

YaST maakt plaats voor alternatieven

Een opmerkelijke beslissing is het volledig wegwerken van YaST-pakketten bij nieuwe installaties. Als vervanger introduceert openSUSE het pakket Myrlyn, dat de functionaliteit van legacy YaST Software Management overneemt. Een beperkt aantal YaST-pakketten blijft voorlopig beschikbaar vanwege afhankelijkheden met Agama, maar de lange-termijndoelstelling wijst naar Cockpit.

De transitie van het legacy OBS SCM naar Git voor zowel Tumbleweed als Leap 16.0 vormt momenteel de grootste uitdaging voor het Release Team. Dit vereist een volledig nieuw onderhoudmodel voor Leap.

Bij nieuwe installaties wordt SELinux standaard geactiveerd. Gebruikers die liever AppArmor gebruiken, kunnen na installatie handmatig overstappen. Dit vanwege de focus op becutiy in de nieuwe versie.

Migratie en planning

Voor gebruikers die overstappen van Leap 15.6 adviseert openSUSE de nieuwe opensuse-migration-tool. Deze tool biedt scripts voor taken als het inschakelen van 32-bit binaire ondersteuning, migratie van PulseAudio naar PipeWire en keuze tussen AppArmor en SELinux.

De definitieve release hangt af van SUSE Linux Enterprise 16.0, dat eind september zijn Gold Master moet aankondigen. Als alles volgens plan verloopt, kan Leap 16.0 in oktober worden uitgebracht, kort voor de commerciÃ«le SLES-versie.

