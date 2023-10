SUSE is bezig met het updaten van verschillende openSUSE-projecten.

Een van de ontwikkelingen binnen openSUSE is de introductie van de open-source Slowroll-distributie. Dit is een ‘rollende’ release-distributie met een langzamere releasecyclus dan andere openSUSE-distributies. Slowroll is gebaseerd op een ander openSUSE-project, Tumbleweed.

Voor Slowroll staan iedere één of twee maanden een update gepland met bug fixes.

Nieuwe bèta Leap Micro

De introductie van Slowroll zou een makkelijker alternatief moeten geven voor gebruikers van de openSUSE-distributie Leap Micro. Van deze distributie is onlangs versie 5.5 in bèta verschenen. Hiermee krijgt versie 5.3 een definitieve end-of-life-status.

Leap Micro is zelf weer een variant van de openSUSE MicroOS-distributie. Deze distributie richt zich vooral op container workloads. MicroOS bevat elementen van Linux-distributie SUSE SLE die op termijn moet worden vervangen door het SUSE ALP-project.

Uiteindelijk zal het ALP-project ook de openSUSE-distributie Leap Micro overbodig maken, is de gedachte. Alle experimentele distributies die SUSE daarom nu uitbrengt, zijn mogelijke alternatieven.