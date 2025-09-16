Workday Build: Nieuw ontwikkelaarsplatform voor AI-oplossingen

Workday heeft tijdens het Workday Rising 2025 evenement een nieuw platform voor ontwikkelaars gelanceerd: Workday Build. Het platform stelt klanten en partners in staat om AI-oplossingen te ontwikkelen, delen en op te schalen. Hoewel de focus ligt op mensen en financieën (HR & Finance), kan het platform overal voor gebruikt worden.

“Het tijdperk van standaard enterprise software is voorbij,” aldus Peter Bailis, CTO van Workday. SaaS bestaat volgens hem niet langer uit system-of-record applicaties met een vaste featureset. De platformen van de toekomst zijn helemaal op maat gemaakt middels AI. Het nieuwe platform van Workday markeert dan ook een verschuiving waarbij klanten niet langer consumenten van AI zijn, maar AI gebruiken om zelf technologie te bouwen die ze nodig hebben.

Workday Build bouwt voort op de AI-tools voor ontwikkelaars die eerder dit jaar werden aangekondigd tijdens Workday DevCon 2025. Het nieuwe platform bundelt verschillende tools tot één geïntegreerde ontwikkelomgeving. Hiermee kunnen AI-applicaties en agents worden gebouwd of aangepast.

Het nieuwe platform bestaat uit een aantal onderdelen:

Workday Flowise Agent Builder, een low-code tool waarmee ontwikkelaars AI-agents kunnen ontwerpen en implementeren binnen Workday. Deze agents variëren van eenvoudige chatbots tot complexe workflows die gebruik maken van HR- en financiële data uit het systeem.

AI-tools voor ontwikkelaars, een set geïntegreerde tools voor het bouwen van apps en agents, inclusief een AI-based Developer Copilot voor verhoogde productiviteit en een Agent Gateway die compatibel is met MCP om met andere agents te communiceren.

Workday Data Cloud, biedt toegang tot HR- en financiële data zonder dat deze hoeft te worden gekopieerd, waardoor organisaties deze informatie kunnen verbinden met externe dataplatformen voor diepgaande analyses.

Workday Marketplace, een uitgebreid ecosysteem van gecontroleerde oplossingen van Workday zelf en partners, gericht op specifieke industrieën en geografische markten.

Community voor ontwikkelaars, een wereldwijd netwerk waar ontwikkelaars kunnen leren, certificeringen behalen en connecties maken binnen het Workday-ecosysteem.

Beschikbaarheid

De Workday Flowise Agent Builder wordt in de eerste helft van 2026 beschikbaar voor klanten met Workday Extend Professional. Workday Data Cloud komt eerst beschikbaar voor early adopters in dezelfde periode, met algemene beschikbaarheid later in 2026.

Het platform richt zich op organisaties die hun bestaande Workday-implementaties willen uitbreiden met maatwerk AI-functionaliteit, zonder de vertrouwde beveiligings- en governancestandaarden op te geven.

Lees ook: Workday neemt low-code platform Flowise over