Workday neemt low-code platform Flowise over

Workday heeft het low-codeplatform Flowise overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van AI-agents. Met deze stap wil Workday zijn positie in de markt voor AI-gestuurde bedrijfsoplossingen versterken.Â

Flowise maakt het mogelijk om zowel eenvoudige chatbots als complexe geautomatiseerde workflows te bouwen en ondersteunt het volledige ontwikkelproces van AI-agents, van prototyping tot productie.

Het platform is voorzien van een visual builder en integreert met verschillende onderdelen van het AI-ecosysteem. Hierdoor kunnen ontwikkelaars toepassingen op maat maken met meer controle en schaalbaarheid. Flowise is gebouwd op een open-sourcebasis en heeft snel aan populariteit gewonnen. Het bedrijf verwerkt miljoenen gesprekken en workflows, heeft meer dan 42.000 GitHub-sterren verzameld en wordt gebruikt in sectoren als consultancy, financiÃ«n, gezondheidszorg en klantenservice.

Uitbreiding van AI-strategie

Volgens Peter Bailis, CTO van Workday, is het ontwikkelen van betrouwbare en toegankelijke AI-agents een aanzienlijke technische uitdaging. Door Flowise binnen te halen wil Workday klanten en partners meer mogelijkheden geven om zelf AI-oplossingen te bouwen en te beheren. Henry Heng, CEO en medeoprichter van Flowise, benadrukt dat de open-sourcegemeenschap een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het platform en verwacht dat de samenwerking met Workday de groei zal versnellen.

Workday zet al langer AI in, onder meer in Workday Illuminate. Dat is een AI-platform, gebaseerd op een grote HR- en financiÃ«le dataset. Dat platform ondersteunt HR-medewerkers, recruiters en financiÃ«le specialisten met AI-agents.

Illuminate combineert bedrijfsprocessen, data en context tot een AI-model dat is getraind op ruim 800 miljard transacties per jaar. Het model begrijpt waarom processen worden uitgevoerd, hoe ze verlopen en hoe ze aan personen en rollen zijn gekoppeld.

De AI-agents automatiseren taken als vacatureteksten schrijven, declaraties verwerken en opvolgingsplannen opstellen. Ook helpen ze processen optimaliseren en geven ze werknemers 24/7 toegang tot HR- en financiÃ«le informatie.