Appian 25.4 stuurt AI-agents aan met Agent Studio

Appian maakt in versie 25.4 Agent Studio algemeen beschikbaar. De tool stelt organisaties in staat om AI-agents op schaal in te zetten die kunnen redeneren, onverwachte situaties kunnen afhandelen en complexe taken kunnen automatiseren. Ook komt Appian Composer beschikbaar voor snelle applicatieontwikkeling.

Appian toonde Agent Studio voor het eerst tijdens Appian World in april 2025. De interesse van klanten was groot, aldus het bedrijf. De beta-fase valideerde dat Agent Studio klaar is voor enterprise-gebruik en gebruiksvriendelijk werkt.

AI-agents direct in bedrijfsprocessen

De tool maakt het mogelijk om AI-agents in te zetten die verder gaan dan simpele assistentie. Deze agents kunnen zelfstandig beslissingen nemen op basis van enterprise data en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Business users kunnen in natuurlijke taal aangeven wat ze willen bereiken. De AI-agents gebruiken vervolgens de data fabric en tools van Appian om de beste aanpak te bepalen. Door toegang tot alle enterprise data kunnen de agents slimmer beslissen, ongestructureerde data interpreteren en realtime aanpassingen doorvoeren.

Een belangrijk voordeel is dat de agents ingebed zijn in processen. Dit maakt governance en controle op het gedrag van agents eenvoudiger. Organisaties behouden daarmee grip op wat AI doet binnen hun bedrijfsprocessen.

Composer versnelt applicatieontwikkeling

Naast Agent Studio is ook Appian Composer nu algemeen beschikbaar. Meer dan 130 organisaties bouwden al meer dan 1.300 applicaties met de tool. Composer verandert hoe organisaties applicaties moderniseren door gebruikers met elk ontwikkelingsniveau snel ideeën om te zetten in werkende applicaties.

De tool bouwt een interactief plan voor gebruikersverhalen, data, processen en gebruikerservaringen. Composer geeft business users, IT en AI een gezamenlijke werkruimte om samen applicaties te plannen en te ontwerpen. Met één klik kun je vervolgens een applicatie genereren die klaar is om verder aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften.

De AI-begeleide ervaring maakt het verschil. Waar applicatieontwikkeling traditioneel weken of maanden kost, belooft Appian dat organisaties nu in korte tijd resultaat boeken. Dit is vooral relevant voor bedrijven die snel willen reageren op veranderende markteisen.

Data Fabric groeit mee

De Data Fabric van Appian krijgt eveneens belangrijke verbeteringen. Het systeem kan nu omgaan met tot 50 miljoen rijen met vijf keer snellere write throughput. Voor organisaties die met grote datasets werken, betekent dit meer mogelijkheden zonder performance-problemen.

Daarnaast ondersteunt data fabric nu transparante data-encryptie. Dit helpt organisaties voldoen aan strengere eisen voor informatiebeveiliging. Data blijft beveiligd, ook wanneer het wordt verwerkt door AI-agents.

CTO Michael Beckley plaatst de ontwikkelingen in perspectief. “Veel organisaties implementeerden ineffectieve en dure, standalone AI-chatbots in hun backoffice-teams. Onderzoek van MIT toont aan dat die aanpak in 95 procent van de gevallen faalt omdat AI op zichzelf gemakkelijk in de war raakt door verschillende datacontexten.”

Appian kiest volgens Beckley een fundamenteel andere route. “We embedden gespecialiseerde AI-agents direct in operationele workflows waar ze betrouwbare resultaten leveren op grote schaal. Dit maakt échte resultaten mogelijk, zoals het accuraat verwerken van tientallen miljoenen verzekeringsoffertes per jaar voor één klant.”

Door AI te integreren in workflows kunnen bedrijven verder gaan dan geïsoleerde pilots. Het maakt geschaalde, beheerste AI-initiatieven mogelijk die daadwerkelijk bijdragen aan bedrijfsresultaten.