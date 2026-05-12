ServiceNow wil 4 miljard dollar verzamelen via obligatie-uitgifte

ServiceNow wil ongeveer 4 miljard dollar ophalen met een obligatie-uitgifte die verband houdt met recente overnames van het softwarebedrijf. Daarmee zoekt de onderneming nieuwe financiering terwijl investeerders kritischer kijken naar de vooruitzichten van softwareleveranciers in het AI-tijdperk.

Volgens persbureau Bloomberg voeren banken momenteel gesprekken met beleggers over een mogelijke uitgifte van bedrijfsobligaties. Onder meer Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo begeleiden het traject.

De geplande financiering volgt op meerdere overnames die ServiceNow in het eerste kwartaal afrondde. De grootste daarvan was de aankoop van cybersecuritybedrijf Armis Security voor 7,75 miljard dollar. Voor die deal had ServiceNow eerder al een tijdelijke lening van 4 miljard dollar geregeld bij een consortium van banken onder leiding van JPMorgan.

Test voor vertrouwen in softwaresector

De mogelijke obligatie-uitgifte geldt tegelijk als een graadmeter voor het vertrouwen van beleggers in grote softwarebedrijven. Binnen de sector groeit de onzekerheid over de impact van AI op bestaande bedrijfsmodellen. Veel investeerders vragen zich af of traditionele softwareleveranciers hun positie kunnen behouden nu AI-functionaliteit steeds belangrijker wordt.

Ook ServiceNow ontkomt niet aan die zorgen. Het aandeel van het bedrijf verloor dit jaar al meer dan 40 procent van zijn waarde, in lijn met de bredere druk op softwarebedrijven op de beurs.

ServiceNow levert software voor het automatiseren van IT-processen en interne bedrijfsvoering. Net als andere enterprise-softwarebedrijven probeert het concern zich nadrukkelijker te positioneren rond AI-toepassingen. Het bedrijf stelde eerder deze maand dat AI-producten moeten bijdragen aan een abonnementsomzet van 30 miljard dollar in 2030.

Of beleggers bereid zijn miljarden in nieuwe schuldpapieren van ServiceNow te steken, kan daarmee ook worden gezien als een indicatie van het vertrouwen in de AI-strategie van het bedrijf.