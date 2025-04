Appian geeft AI in processen handen en voeten

Tijdens Appian World in Denver staan vooral nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars centraal. Dit met het idee dat developers uiteindelijk de sleutel zijn voor het brengen van AI naar processen. Wanneer zij alles netjes inregelen, zal procesautomatisering blijven voldoen aan de marktverwachtingen.

Gregg Aldana, Head of Global Solutions Consulting, deelt kort voor de start van Appian World wat de komende tijd belangrijk zal zijn voor de gebruikers van het Appian Platform: AI, de Data Fabric, plug-ins en UX-design. Vanuit de de developer community was er veel vraag naar verbeteringen rond deze vier topics. Nieuwe features moeten dan ook ontwikkelaars helpen sneller en slimmer te bouwen met het Appian Platform.

Appian-CEO Matt Calkins borduurt precies daar tijdens de keynote ook op verder. Volgens hem is het cruciaal dat wanneer je als bedrijf in de toekomst succesvol wil zijn, dat AI in processen geïntegreerd wordt. AI echt aan het werk zetten, is zijn grote advies. Dan gaan organisaties nog meer de vruchten plukken van process automation.

AI als kern van intelligente automation

In een survey stond AI bovenaan de wensenlijst van developers. Daar heeft Appian dan ook vol op ingezet. De voorije jaren nam bijvoorbeeld Private AI een grote rol in, dat artificial intelligence mogelijk maakt met een focus op privacy. Aldana benadrukt dat Appian met dit soort mogelijkheden al concrete implementaties mogelijk te maken, in tegenstelling tot sommige bedrijven die puur over de mogelijkheden van AI praten. AI wordt momenteel direct in bedrijfsprocessen geïntegreerd, zonder extra tools of overhead.

In Appian 25.2 komt er met de beta versie van Agent Studio een feature aan die op AI-vlak de komende tijd het meest interessant lijkt te worden. Hiermee kunnen developers AI-agents bouwen die volledige bedrijfsactiviteiten orkestreren. De agent krijgt toegang tot alle tools, records, regels en documenten en bepaalt vervolgens zelf de beste weg naar het gewenste resultaat. Aldana ziet hierin ook een volledig nieuwe benadering voor procesautomatisering: dynamische taken die niet eenvoudig in een procesmodel passen, kunnen toch geautomatiseerd worden.

Wat op agentic vlak daarnaast opvalt, is dat Appian het weet te koppelen aan RPA. In de optiek van het bedrijf is agentic AI daar van bijzonder toegevoegde waarde, aangezien traditionele RPA-bots – hoe nuttig ze ook zijn – vaak rigide zijn en menselijke tussenkomst vereisen bij fouten. Met AI-gestuurde RPA krijgt een bot een doel in natuurlijke taal en bepaalt vervolgens zelf de stappen om dat doel te bereiken, zelfs wanneer schermindelingen veranderen. Dit werkt met verschillende systemen, apps en browser. Appian noemt in het bijzonder Citrix en SAP, maar het bedrijf kennende wordt hier vast meer ondersteund.

Van idee naar app in minuten

Weer wat heel anders waar developers op mogen rekening bij versie 25.2 is de AI Composer. Deze tool helpt het ontwikkelproces radicaal te versnellen. Het vertrouwt op artificial intelligence om in minuten van idee naar een functionele app te gaan. We weten niet hoe accuraat de AI composer momenteel is, maar het belooft in ieder geval lastig werk uit handen te nemen rond requirements, datamodellering, UI-ontwerp en het genereren van applicatie-objecten.

Bij de AI Composer begint de ontwikkelaar met een beschrijving van wat hij wil bouwen. AI Composer structureert deze behoeften en zorgt voor een goede basis. Vervolgens helpt de tool bij het visueel definiëren van data en het suggereren van relaties. Ook bij het bouwen van pagina’s, dashboards en formulieren biedt AI ondersteuning door binnen enkele seconden layouts te genereren. Alle applicatie-objecten worden automatisch aangemaakt, wat het ontwikkelproces aanzienlijk versnelt.

De Data Fabric blijft dragende kracht

Voor AI en applicatieontwikkeling geldt ook dat er grote uitdagingen zijn. Data is daar zonder meer één van. Het verzamelen, beheren en ontsluiten van data kost traditioneel veel tijd. De Data Fabric van Appian is daar eerder voor in het leven geroepen. Het biedt als het ware een virtuele database met realtime lees- en schrijftoegang tot alle onderliggende systemen, zonder data fysiek te verplaatsen.

Eerder dit jaar wist Appian de schaalbaarheid van Data Fabric te verdubbelen, van 10 miljoen naar 20 miljoen rijen per record. Dit betekent dat ontwikkelaars nu grotere datasets kunnen integreren en visualiseren, zonder zorgen over architectuurbeperkingen. Vooral voor grote bedrijven die Appian gebruiken een handige toevoeging. Zij hebben vaak te maken met grote datasets.

Echt nieuw op Data Fabric-gebied bij versie 25.2 is de ‘documents as records’-functie. Met deze functionaliteit kunnen ontwikkelaars recordtypes gebruiken om documenten direct in Data Fabric op te slaan en te beheren. Documenten kunnen daarbij eenvoudig worden gekoppeld aan andere gegevens, worden weergegeven in geconsolideerde views en voorzien worden van hoge securitystandaarden. Het moet de gebruikerservaring in documentintensieve applicaties verbeteren.

Advanced Plugins voor uitgebreide functionaliteit

Aldana geeft aan dat Appian de voorbij tijd tevens veel vragen kreeg over plugins die het platform uitbreiden zonder complexe custom code te vereisen. Met de nieuwe ‘Advanced Plugins’ introduceert de process automation-leverancier kant-en-klare oplossingen voor veelvoorkomende use cases. De plugins worden door Appian zelf ontwikkeld, ondersteund en onderhouden.

De eerste twee Advanced Plugins zijn Grid+ en de Microsoft Document Editor, beschikbaar in versie 25.2. Grid+ biedt een spreadsheet-achtige ervaring met inline editing, multi-cell selectie en toetsenbordnavigatie. De Microsoft Document Editor pakt op zijn beurt het proces van downloaden, bewerken en opnieuw uploaden van documenten aan. Met deze plugin kunnen gebruikers Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden direct in Appian bewerken, waarbij wijzigingen automatisch worden opgeslagen. Meerdere gebruikers kunnen zelfs gelijktijdig aan documenten werken.

UX Design: sneller en intuïtiever

Het laatste onderdeel dat de komende tijd aandacht krijgt – UXontwerp – richt zich op het verbeteren van de formulierbouwervaring. De Interface Designer moet sneller zijn, met realtime interacties en instant loading van componenten zoals grids, grafieken en KPI’s.

Daarnaast komt er de wizard-layout, die het het eenvoudiger moet maken om stapsgewijze formulieren te bouwen die gebruikers door complexe processen leiden. De wizard-layout kan in minuten worden opgezet, verzekert Appian, en neemt veel handmatig werk weg. Denk daarbij aan het configureren van navigatieknoppen.

De UX-verbeteringen zijn gericht op het verminderen van ontwikkeltijd en het creëren van gebruiksvriendelijke interfaces die aantrekkelijk zijn om te gebruiken.

Een platform in voortdurende evolutie

De aankondigingen op Appian World tonen een duidelijke richting voor de toekomst van het platform. Door AI te integreren in elke laag van het ontwikkelproces, dataverbindingen te versterken, plugins toe te voegen en de gebruikerservaring te verbeteren, positioneert Appian zich als een compleet platform voor moderne, intelligente procesautomatisering.

Voor developers betekenen deze innovaties naast tijdwinst ook de mogelijkheid om complexere, intelligentere en toekomstbestendige oplossingen te bouwen. De verschillende componenten werken samen om een platform te creëren dat zowel krachtig als toegankelijk is voor een breed scala aan ontwikkelaars.