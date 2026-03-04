Chrome krijgt vanaf september tweewekelijkse updates

Google versnelt de ontwikkel- en releasecyclus van Chrome. Vanaf september 2026 verschijnt elke twee weken een nieuwe stabiele versie van de browser, waar dat momenteel nog eens per vier weken gebeurt.

Volgens de ontwikkelaars achter Chrome sluit de wijziging aan bij de steeds snellere ontwikkeling van het webplatform. Nieuwe functies, bugfixes en prestatieverbeteringen moeten daardoor sneller beschikbaar komen voor zowel eindgebruikers als ontwikkelaars.

De huidige vierwekelijkse cyclus bestaat sinds 2021. Daarmee werd destijds al een versnelling doorgevoerd ten opzichte van het eerdere schema van zes weken. In 2023 voegde het Chrome-team daarnaast wekelijkse beveiligingsupdates toe om kwetsbaarheden sneller te dichten. Ook werd een zogenaamde early stable release ingevoerd om de kwaliteit van releases te verbeteren voordat ze breed worden uitgerold.

Met de overstap naar een tweewekelijkse cyclus wil Google het tempo van innovatie verder opvoeren. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf dat de impact van individuele updates juist kleiner wordt. Doordat elke release minder wijzigingen bevat, zouden eventuele problemen eenvoudiger te diagnosticeren en op te lossen zijn. Volgens de ontwikkelaars maken recente verbeteringen in het ontwikkelproces het mogelijk om dit hogere tempo te combineren met dezelfde stabiliteitsnormen als voorheen.

Nieuwe cyclus start met Chrome 153

De nieuwe cyclus gaat in met Chrome 153. De stabiele versie van die release staat gepland voor 8 september 2026. Vanaf dat moment verschijnen nieuwe beta- en stabiele versies elke twee weken. Het schema geldt voor alle platformen waarop Chrome beschikbaar is, waaronder desktop, Android en iOS. Voor de Dev- en Canary-kanalen verandert er niets.

Voor organisaties die meer tijd nodig hebben om updates te testen blijft het Extended Stable-kanaal bestaan. Dat kanaal werd in 2021 geïntroduceerd en hanteert een releasecyclus van acht weken. Volgens Google blijft dit schema ongewijzigd, zodat enterprisebeheerders en partijen die Chromium integreren hun updateprocessen niet hoeven aan te passen.

Volgens The Register benadrukt Google in documentatie voor zakelijke gebruikers dat de tweewekelijkse updates ook de veiligste optie zijn. Organisaties die beveiliging belangrijker vinden dan de extra inspanning rond updatebeheer krijgen het advies om deze snellere cyclus te gebruiken. Tegelijkertijd krijgen bedrijven via de eveneens tweewekelijkse bètaversies eerder inzicht in aankomende veranderingen. Dat moet hen helpen om mogelijke problemen met SaaS-diensten of interne webapplicaties vooraf te identificeren.

Ook voor Chromebooks blijft een afwijkende aanpak bestaan. Nieuwe Chrome-versies worden daar pas uitgerold nadat ze uitgebreid op het platform zijn getest. De kanalen voor ChromeOS worden wel aangepast aan de nieuwe tweewekelijkse browsercyclus, al zegt Google dat verdere details over de planning voor beheerde apparaten later volgen.

Ontwikkelaars kunnen de planning van aankomende releases en nieuwe functies blijven volgen via de Chrome Status Roadmap en het Chromium Dashboard. Zoals gebruikelijk verschijnt een betaversie ongeveer drie weken voordat een stabiele release beschikbaar komt, zodat ontwikkelaars tijd hebben om hun websites en applicaties te testen op mogelijke compatibiliteitsproblemen.