Harness wil AI-uitgaven meetbaar maken met twee nieuwe beheerplatformen

Harness heeft twee nieuwe producten aangekondigd waarmee organisaties beter inzicht moeten krijgen in de kosten en opbrengsten van AI-gebruik. De oplossingen richten zich op een groeiend probleem binnen IT-afdelingen: AI wordt steeds vaker ingezet, maar het is vaak onduidelijk wat die investeringen daadwerkelijk opleveren.

Volgens onderzoek van Harness onder engineeringmanagers heeft 94 procent geen kostenmetingen opgenomen in de manier waarop softwareontwikkeling wordt geëvalueerd, meldt SD Times. Daardoor ontbreekt zicht op de vraag of AI-tools bijdragen aan hogere productiviteit of juist vooral extra kosten veroorzaken.

Het eerste nieuwe product, AI DLC Insights, richt zich op softwareontwikkeling. De oplossing registreert hoeveel tokens ontwikkelaars verbruiken via AI-codeassistenten en koppelt die gegevens aan concrete resultaten, zoals opgeloste bugs, pull requests of nieuwe functionaliteit. Daarmee kunnen organisaties bijvoorbeeld bepalen hoeveel AI-capaciteit nodig is om een bepaalde taak uit te voeren en of dat voordeliger is dan traditioneel ontwikkelwerk.

Harness ziet dat ontwikkelaars steeds meer code genereren met behulp van AI, terwijl een deel daarvan uiteindelijk nooit in productie terechtkomt. Het platform moet zichtbaar maken waar AI-investeringen daadwerkelijk leiden tot bruikbare software en waar geld verloren gaat aan ongebruikte code of inefficiënte processen.

De software ondersteunt meerdere populaire ontwikkeltools, waaronder GitHub Copilot, Cursor, Claude Code en Windsurf. Daarnaast worden kosten en resultaten uitgesplitst naar individuele ontwikkelaars, teams en bedrijfsonderdelen. Ook signaleert het platform situaties waarin tokenverbruik stijgt zonder dat daar meer softwareproductie tegenover staat.

Zicht op operationele AI-kosten

Naast ontwikkelomgevingen wil Harness ook grip bieden op de operationele kosten van AI-diensten. Daarvoor introduceert het bedrijf Cloud & AI Cost Management.

Deze oplossing brengt AI-uitgaven van verschillende leveranciers samen in één overzicht. Organisaties kunnen daardoor kosten volgen voor diensten van onder meer OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock en Google Vertex AI. Volgens Harness ontbreekt dat overzicht vaak, waardoor financiële afdelingen wel facturen ontvangen maar moeilijk kunnen beoordelen welke toepassingen waarde toevoegen.

Het platform koppelt uitgaven aan specifieke AI-agents, workflows, teams en businessunits. Daardoor wordt zichtbaar welke toepassingen efficiënt werken en welke juist veel kosten veroorzaken zonder aantoonbaar resultaat.

Ook bevat de oplossing functionaliteit voor budgetbeheer en kostenbewaking. Organisaties kunnen limieten instellen voor teams of projecten en waarschuwingen ontvangen wanneer uitgaven onverwacht stijgen. Dat moet voorkomen dat een nieuwe AI-toepassing ongemerkt leidt tot een sterk oplopende rekening.

Volgens Trevor Stuart, senior vicepresident bij Harness, ligt het grootste probleem momenteel niet bij de hoogte van de AI-uitgaven zelf, maar bij het ontbreken van inzicht in het rendement ervan. Met de nieuwe producten wil het bedrijf organisaties helpen om AI-investeringen op dezelfde manier te beheren als cloudkosten: op basis van meetbare resultaten in plaats van aannames.