NTT DATA en Google Cloud slaan handen ineen voor AI-transformatie

NTT DATA en Google Cloud kondigen een wereldwijde samenwerking aan om AI-gedreven cloudoplossingen voor bedrijven te versnellen. De focus ligt vooral op agentic AI-oplossingen die sectoren als de financiÃ«le dienstverlening, zorg en overheid moeten transformeren.

De samenwerking combineert NTT DATA’s expertise in AI en data-engineering met Google Cloud’s analytics en AI-technologieÃ«n. Samen willen de partijen op maat gemaakte oplossingen leveren die gebaseerd zijn op bewezen frameworks en best practices.

Om de samenwerking succesvol te maken, heeft NTT DATA een speciale Google Cloud Business Group opgericht. Deze groep bestaat uit duizenden engineers, architecten en adviseurs die nauw samenwerken met teams van Google Cloud.

Het bedrijf investeert ook fors in training en certificering. NTT DATA wil 5.000 engineers certificeren in Google Cloud-technologie. Dit moet de rol van het bedrijf als wereldwijde leider in cloudtransformatie verder versterken.

Industrie-specifieke AI-agents

NTT DATA richt zich op het ontwikkelen van AI-agents die specifiek zijn toegespitst op verschillende sectoren. In de financiÃ«le dienstverlening moet de samenwerking helpen bij het voldoen aan regelgeving en rapportage door middel van NTT DATA’s Regla-oplossingen. Deze maken gebruik van Google Cloud’s schaalbare AI-infrastructuur.

Voor de hospitalitysector heeft NTT DATA een Virtual Travel Concierge ontwikkeld. Deze AI-agent verbetert de klantenervaring met 24/7 meertalige ondersteuning, real-time reisplanning en intelligente aanbevelingen. Het systeem gebruikt Google’s Gemini-modellen en verwerkt meer dan 3 miljoen gesprekken per maand.

Takumi als AI-framework

Centraal in de innovatiestrategie staat Takumi, NTT DATA’s GenAI-framework dat klanten begeleidt van idee tot bedrijfsbrede implementatie. Takumi integreert naadloos met Google Cloud’s AI-stack en maakt snelle prototyping en operationalisatie van GenAI use cases mogelijk.

Dit initiatief breidt NTT DATA’s Smart AI Agent Ecosystem uit. Dit ecosysteem verenigt strategische technologiepartnerschappen, gespecialiseerde assets en een AI-ready talentpool om klanten te helpen bij het implementeren van verantwoorde, bedrijfsgerichte AI op schaal.

De focus ligt op vier hoofdgebieden: industrie-specifieke agentic AI-oplossingen, AI-gedreven cloudmodernisering, applicatie- en beveiligingsmodernisering en soevereine cloudinnovaties. Voor dit laatste maken beide partijen gebruik van Google Distributed Cloud in zowel offline als online omgevingen.

Beide bedrijven investeren gezamenlijk in wereldwijde verkoop- en go-to-market-campagnes om acceptatie door klanten in prioriteitssectoren te versnellen. Door technische expertise te combineren met verkoop en marketing, willen de partijen transformatieve oplossingen efficiÃ«nt over wereldwijde markten uitrollen.

Tip: NTT DATA lanceert agentic AI voor customer- en employee experience