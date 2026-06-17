DeepSeek bereikt waardering van bijna 50 miljard

Het Chinese AI-bedrijf DeepSeek heeft volgens meerdere media een nieuwe financieringsronde afgerond van ruim 6 miljard euro. Daarmee stijgt de waardering van de onderneming tot bijna 50 miljard euro, wat DeepSeek in één klap tot de hoogst gewaardeerde AI-start-up van China maakt.

Volgens berichtgeving van The Information en The Wall Street Journal werd meer dan 50 miljard yuan opgehaald bij investeerders. Oprichter en CEO Liang Wenfeng zou zelf omgerekend circa 3 miljard dollar hebben ingebracht, meldt SiliconANGLE. Eerder meldde Reuters al dat ook Tencent een investering van rond de 1,48 miljard dollar overwoog.

DeepSeek kwam begin 2025 internationaal in de schijnwerpers met de introductie van het open-sourcemodel R1. Dat model trok veel aandacht doordat het prestaties liet zien die in de buurt kwamen van toonaangevende Amerikaanse AI-systemen, terwijl daarvoor aanzienlijk minder rekenkracht nodig zou zijn. De introductie leidde destijds tot onrust onder beleggers in de chipsector, omdat efficiëntere AI-modellen mogelijk minder gespecialiseerde hardware vereisen.

Nieuw model moet kosten verder verlagen

In april presenteerde DeepSeek een opvolger van R1 onder de naam DeepSeek-V4-Pro. Het model telt 1,6 biljoen parameters en maakt gebruik van een mixture-of-experts-architectuur. Daarbij wordt slechts een deel van het totale model geactiveerd tijdens het beantwoorden van vragen, wat de benodigde rekenkracht beperkt.

Daarnaast claimt DeepSeek belangrijke verbeteringen in het geheugengebruik tijdens inferentie. Het model zou prompts tot een miljoen tokens kunnen verwerken met aanzienlijk minder cachegeheugen dan eerdere generaties. Dat moet de operationele kosten van AI-toepassingen verder terugdringen.

De focus op efficiëntie onderscheidt DeepSeek van veel concurrenten, die vooral inzetten op steeds grotere modellen en meer rekenkracht. Voor organisaties die AI op grote schaal willen inzetten, kunnen lagere infrastructuurkosten een belangrijk voordeel opleveren.

De technologie van DeepSeek lijkt inmiddels ook buiten China aandacht te trekken. Volgens Axios onderzoekt Microsoft de mogelijkheid om een aangepaste versie van een DeepSeek-model op te nemen in zijn nieuwe Cowork Copilot-platform.

Microsoft kijkt naar DeepSeek

Microsoft zou daarmee een goedkoper alternatief willen bieden voor de modellen van OpenAI en Anthropic die momenteel binnen verschillende AI-diensten worden gebruikt. Daarbij wordt gekeken naar een zogenoemde fine-tuned versie van DeepSeek V4 of een vergelijkbaar open-sourcemodel.

Als Microsoft daadwerkelijk voor DeepSeek kiest, zou dat een opmerkelijke stap zijn. De softwarereus investeert al jaren miljarden in OpenAI, maar zoekt tegelijkertijd naar manieren om de kosten van generatieve AI-diensten te beperken. Een efficiënter model kan daarbij een aantrekkelijk alternatief vormen.

Met de nieuwe kapitaalinjectie beschikt DeepSeek in ieder geval over voldoende middelen om de concurrentie met zowel Chinese als Amerikaanse AI-ontwikkelaars verder op te voeren. De onderneming groeit daarmee uit tot een van de belangrijkste spelers in de mondiale AI-markt.