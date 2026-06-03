Chinees AI-lab DeepSeek gaat 6 miljard euro ophalen

50 miljard yuan (zo’n 6 miljard euro) aan investeringen gaan DeepSeek een waardering van circa 50 miljard euro opleveren. Het is de eerste financieringsronde van het Chinese AI-lab dat begin vorig jaar verraste met het capabele model DeepSeek-R1.

De grootste investeerders buiten het bedrijf zelf zullen Tencent en CATL zijn, naast NetEase en JD.com. Dat melden verschillende media, waaronder Reuters en Bloomberg. De plannen moesten nog geheim blijven en kunnen nog veranderen.

Ommezwaai

Het is opvallend dat DeepSeek om geld vraagt van buitenaf. Tot nu toe heeft oprichter Lian Wenfeng de AI-startup gefinancierd via zijn kwantitatief hedgefonds High-Flyer. Op die manier wist het Chinese bedrijf meerdere imposante AI-modellen te bouwen. Begin 2025 was DeepSeek-R1 verschenen, een ‘redenerende’ LLM à la OpenAI-o1, destijds de state-of-the-art op AI-gebied. Het leverde prestaties op die enigszins in de buurt kwamen van de beste AI-modellen elders. Echter was deze LLM aanzienlijk kleiner en open-source.

Sindsdien hebben Anthropic, Google en OpenAI hun koppositie heroverd met afgeschermde modellen. Met name Anthropic en OpenAI spraken hun zorgen uit over het gevaar van ‘destillatie’, een proces waarbij een kleiner AI-model ‘leert’ van een grotere LLM door te trainen op de antwoorden ervan.

DeepSeek moet zich herpakken

Verbluffende resultaten van R1 boden geen garanties voor de toekomst. DeepSeek-R2 is nog steeds niet uitgebracht, terwijl DeepSeek-V4 niet zo competitief was tegenover de huidige concurrentie als R-1 dat was tegen eerdere LLM’s.

Desondanks levert onderzoek van het team achter DeepSeek doorbraken op die aanzienlijke verbeteringen suggereren. Zo vond het manieren om ‘snelwegen’ te bouwen binnen LLM’s te bouwen, iets dat in combinatie met Google’s TurboQuant een antwoord lijkt te gaan vormen op de voortdurend toenemende vereisten om AI te draaien.

Nvidia of Huawei?

Een inperking van Washington op de verkoop van Nvidia-chips aan China is inmiddels verlicht, ook al tracht Amerika leveringen aan Chinese bedrijven buiten China tegen te houden. Zonder Nvidia heeft DeepSeek in Huawei een hardware-alternatief uit eigen land. Beijing is voornemens om de westerse afhankelijkheid te stoppen, maar het huidige prestatieniveau van niet-westerse AI-processoren, is nog niet competitief.

Dit betekent dat DeepSeek opnieuw met minder middelen dan de AI-concurrentie modellen moet bouwen. Dat is een territorium waarop het Chinese AI-lab inmiddels comfortabel zou moeten zijn.